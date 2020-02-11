Американское издательство поместило на обложки известных книг темнокожих героев – после негативных отзывов в интернете презентацию отменили

Согласно BuzzFeed, с помощью нейросетей издатели нашли около 100 классических произведений, где не была указана этническая принадлежность героя или героини. Но это не сработало. Например, пользователи соцсетей отметили, что Мэри Леннокс из «Таинственного сада» — белая девушка, выросшая в колониальной Индии, — в книге говорит, что индийцы не люди, и раздражается, когда ее не считают белой.

В Barnes & Noble 5 февраля объявили, что отменяют презентацию серии. По словам представителей компании, обновленные обложки не должны были заменить писателей разных этнических групп — издатели посчитали, что серия привлечет внимание к произведениям классиков и к Месяцу афроамериканской истории.

Ранее сообщалось, что основатель одной из крупнейших сетей американских пиццерий ушел в отставку из-за «слова на букву н». До этого в рекламе китайского порошка темнокожего парня постирали, и он превратился в азиата.

Напомним, что в Шотландии провели «антирасистскую» конференцию, на которой запретили давать слово белым.