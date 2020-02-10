После ремонтных работ на улицах Николаева более 160 мест разрытый остаются без асфальта – ликвидировать их не позволяет погода

На улицах Николаева на сегодняшний день зафиксировано 166 разрытий, которые принадлежат «Николаевской ТЭЦ», «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканалу».

Об этом речь шла на аппаратном совещании у мэра Александра Сенкевича в понедельник, 10 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец доложил, что у «Николаевской ТЭЦ» пять участков остаются незаасфальтироваными. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич отметил, что сейчас у предприятия их станет больше, ведь в начале совещания директор ТЭЦ Юрий Кишко сообщил, что на сетях предприятия по улице Пограничной обнаружили два дефекта и с ними будут разбираться.

— Я не знаю, можно ли считать зарытыми те объекты, которые находятся на улице Пограничной, особенно в разрезе от Садовой до Гражданской. Они как бы зарыты, но их нельзя считать зарытыми. Думаю, что по весне их нужно будет заново асфальтировать. Там заасфальтировано таким образом, что можно проводить мотоциклетные кроссы, соревнования. Это тема отдельного разговора, я понимаю, что нам сейчас температура не позволяет асфальт укладывать, возьмите это на личный контроль, - обратился мэр к своему заместителю.

Представитель предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» сообщил, что у ОКП было порядка 77 разрытий, из них 26 уже зарыли, 16 – в работе, а 38 участков остается в планах. Также чиновник добавил, что из-за погодных условий асфальтные заводы не работают, но разрытия ощебеняют и подготавливают к дальнейшему асфальтированию.

— То есть 26 выполнено, а 51 остаются. Для меня, что в работе, что не в работе, есть разрытия… - отметил Александр Сенкевич.

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко доложил мэру, что количество их разрытий не увеличилось, но и не уменьшилось – 110 разрытий.

— Держим этот вопрос на контроле, ждем погодных условий (для асфальтирования участков, - ПН), - подытожил мэр.

Также Александр Сенкевич попросил все предприятия до следующего аппаратного совещания убедиться, что все разрытия готовы к асфальтированию, чтобы не терять время.

Напомним, как в 2018 году первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко был недоволен, что коммунальные службы после проведения ремонтных или других работ затягивают с зарытием ям и предложил штрафовать коммунальщиков.