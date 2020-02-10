В Николаевской области в 93 школах продолжается карантин

В Николаевской области на карантин закрыты 93 учреждения общего среднего образования.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По сообщению департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации, на 11 часов 10 февраля во 93 учреждениях общего среднего образования Николаевской области приостановлен​образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Из них: 65 - город, 28 - по области.

Николаев: учреждения общего среднего образования I-III ступеней Николаевского городского совета №№ 59, 21, 30,31, 23, 13, 45, 33, 36, 44, 48, 56, 6, 18, 14, 19, 10, 40, 17 , 3, 27, 53, 60, 26, 42, 56, 39, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46, 57, 35 , 11, 20, 22, 24, 29, 32, 49, 61; Николаевские гимназии № 1, 3, 4, 41; Николаевский юридический лицей, Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Чайки; Николаевский юридический лицей; МСШ «Академия детского творчества», экономический лицей № 1,2, морской лицей, СНВК.

Баштанская ОТГ: Баштанское ЗЗСО № 1

Березанская ОТГ: Калиновское ЗЗСО I - III ступеней Березанского поселкового совета

Коблевська ОТГ: Рыбаковская ЗЗСО I-III ст.

Березанский район: Краснянское ЗЗСО I-III ст., Тузловское ЗЗСО

Галицинивська ОТГ: Галицинивськое ЗЗСО I-III ст.

Арбузинская ОТГ (все школы): 4 учреждения

Березнеговатский рН: Березнеговатское ЗСО I-III ст., Березнеговатское ЗСО I-II ст.№ 1, Березнеговатское ЗСО I-II ст.№ 2, Краснопольская ЗЗСО I.

Очаков (все школы): 3 заведения

Воскресенька ОТГ: Пересадовское ЗЗСО I-III ст., Калиновское ЗЗСО I-III ст.

Южноукраинск (все школы): 5 заведений

Еланецкий район: Воссиятский лицей

Вознесенский район: Бугское ЗЗСО I-III ст.

Новобугский район: Ульяновское ЗЗСО I-II ст., Новобугское ЗЗСО I-II ст. № 9.

Напомним, в Николаеве с понедельника 10 февраля образовательный процесс восстановился в двух школах.