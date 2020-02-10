«Людей это стервит», - мэр Сенкевич недоволен службами, которые «морозят» обращения николаевцев в группе «Contact Center»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что его не устраивает работа некоторых городских служб, которые не отвечают горожанам на их обращения в группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

Об этом он заявил в понедельник, 10 февраля, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр заявил, что у него есть обоснованные претензии к работе контакт-центра 1588 и его сотрудничества с городскими структурами. Также мэр добавил, что есть претензии и к городским службам, а именно исполнения этими структурами тех запросов, которые поступают от горожан.

— Я думаю, мы до конца этой недели соберем отдельное совещание, где отработаем в том числе и возможность переноса фейсбучных сообщений из «Контакт-центра» в электронную систему для контроля сроков и так далее. У нас есть оперативные вещи, аварийные, есть вещи средней срочности, есть вещи, которые ждут распределения бюджета. Понятное дело, что оставлять сообщения годами неотвеченными, а потом они просто забываются. И это не приводит ни к какому контролю, - заявил Александр Сенкевич.



Провести совещание по данному вопросу Александр Сенкевич поручил своему первому заместителю Владиимру Крыленко.

— С одной стороны, мы просим людей нам помогать, показывать и указывать. С другой стороны, некоторые службы просто игнорируют. Я захожу туда и смотрю, как они просто «морозятся». Их отмечает Контакт-центр, а они не отвечают ничего. Людей это только стервит, - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве хуже всех с отработкой обращений и жалоб горожан в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» справляется администрация Центрального района, управление земельных ресурсов, управление архитектуры, УКС и КП «Ритуальная служба».