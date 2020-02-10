В Николаеве обрушилась часть стены аварийного дома

В Николаеве у аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30 в двух местах обвалилась часть кирпичной стены.

Об этом на странице группы «Contact Center при Миколаївській міській раді» в соцсети Facebook написала местная жительница Ольга Юскевич.

«Сегодня ночью 9 на 10 февраля было обрушение стены в двух местах. Дом аварийный уже очень давно, стоит в первый списках на ремонт. Но никто не чего не делает, ждут пока дом рухнет. Помогите!» - написала жительница дома.

В комментариях под публикацией, Департамент ЖКХ сообщил, что чиновники заключили договор с фирмой ООО «Стройсервис Николаев» на капитальный ремонт дома, но в связи с ухудшением состояния здания проектант вносит изменения по видам работ. В ближайшее время будет открыта декларация на начало работ.

«Сегодня проектант и подрядчик осмотрели разрушения, которые произошли. Ситуация на контроле», - добавили в ДЖКХ.

Согласно данным сайта публичных закупок Прозорро договор с фирмой чиновники ДЖКХ заключили со второй попытки - 12 ноября 2019 года на сумму 2 миллиона 906 тысяч 248 гривен. В том числе на 2019 год было запланировано 192 тысячи 507 гривен, а в 2020 году подрядчику должны заплатить оставшуюся сумму - 2 миллиона 713 тысяч 740 гривен. Срок выполнения работ указан до 29 февраля 2020.

Напомним ранее сообщалось, что дом построен в 1986 году, здание состоит из двух секций, есть два подъезда. По словам тогдашнего директора ДЖКХ Андрея Палько, дом был построен с нарушениями норм и стандартов, по причине чего сейчас разрушается кирпичная кладка, имеют место другие негативные процессы. В мае 2014 года второй подъезд дома признан аварийным, и с того момента остро стоит вопрос реконструкции дома и отселения людей, проживающих в этом подъезде. В целом необходимо отселить около 98 человек. Стоит отметить, что еще в 2014 году для временного отселения жильцам первого этажа второго подъезда было предложено жилье, от которого они отказались.