«Отсутствие потребности»: Служба автодорог Николаевщины отменила торги на содержание дорог в общей сложности на ₴100 миллионов

Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила девять тендеров на эксплуатационное содержание дорог почти на 100 миллионов гривен.

Соответствующие тендеры опубликованы в системе публичных закупок ProZorro.

Все девять тендеров были опубликованы в январе 2020 года. По четырем тендерам уже успели пройти аукционы.

Это торги на эксплуатационное содержание трассы Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» (км 107+500 – км 115+000, км 158+000 – км 185+000) на 2 миллиона 957 тысяч 158 гривен, которые были опубликованы 14 января. Участниками были ООО «София-Гранит», ООО «Містдорбуд», ООО «Березівкаагрошляхбуд», ООО «Консалтинг-Буд», ООО «Спец комплект постач», ООО «Компания «Евродор», ООО «ДП «Алькор». Наименьшее предложение сделала «София-Гранит», поэтому с эта фирма была опубликована в протоколе раскрытия.

Аукцион также прошел на тендере на содержание Т-15-10 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса» (км 57+610 – км 92+000) на 3 миллиона 383 тысячи 402 гривны, который был опубликован 14 января. В тендере участвовали те же фирмы, что и в предыдущем и несколько новых участников – ООО «Дорбуд 777» и ООО «Дорекс-Безпека руху». В протоколе раскрытия осталась фирма ООО «Дорбуд777».

Также аукцион прошел на торгах на содержание Р-81 «Казанка-Снигиревка-Антоновка» (км 25+000 – км 40+000, км 116+000 – км 126+000) на 3 миллиона 533 тысячи 188 гривен, которые были опубликованы 14 января. В тендере участвовали ООО «Спец Комплект Постач», ООО «Консалтинг Буд», ООО «ДП «Алькор» и ООО «София-Гранит». В протоколе раскрытия осталась фирма ООО «Спец Комплект Постач».

Четвертый тендер, по которому прошел аукцион, также был опубликован 14 января, на содержание Т-15-06 «Николаев-Доманевка-Березки» (км 39+200 – км 87+518) на 3 миллиона 535 тысяч 208 гривен. В тендере участвовали ООО «Дорбуд777», ООО «Мистдорбуд», ООО «Березівкаагрошляхбуд», ООО «Консалтинг Буд», ООО «Спец Комплект Постач», ООО «Компания «Евродор» и ООО «ДП «Алькор». В протоколе раскрытия осталась фирма ООО «Дорбуд777».

В остальных пяти торгах аукционы не успели начаться.

Это тендер на содержание трассы Т-15-10 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса» на 14 миллионов 558 тысяч 254 гривны (км 72 + 003 - км 115 + 594 и Т-15-03 Обход г.. Новой Одессы, км 0 +000 - км 13 + 818). Был опубликован 28 января.

Также отменили торги на содержание трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев», вместе с подъездом к аэропорту на 17 миллионов 602 тысячи 328 гривен. Торги были опубликованы 22 января.

Еще один тендер на 19 миллионов 254 тысячи 998 гривен на содержание трассы Т-15-10 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса» был отменен. Его опубликовали 28 января.

Кроме того, отменили торги на содержание трассы Р-81 «Казанка-Снигиревка-Антоновка» (км 61 + 178 - км 97 + 585, км 100 + 635 - км 126 + 604) на 14 миллионов 381 тысяча 575 гривен. Тендер был опубликован 22 января.

Тендер на содержание трассы Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков» (км 0 +000 - км 66 + 763, км 70 + 663 - км 76 + 676, Т-15-13 Нечаяное-Очаков, км 0 +000 - км 36 + 900) и Т-15-15 «Федоровка-Рыбаковка» (км 0 +000 - км 25 + 174) на 18 миллионов 249 тысяч 910 гривен был отменен. Торги опубликованы 22 января.

Отметим, что все девять тендеров были отменены в один день - 7 февраля. В причине указано «отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг».

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила семь договоров на эксплуатацию дорог на общую сумму 19,6 миллионов гривен с ООО «София-Гранит», владельцем которой является народный депутат Украины Игорь Негулевский.