«Мы не создаем цифровой концлагерь», - в Кабмине опровергли фейки о мобильном приложении «Дія»

Министерство цифровой трансформации Украины опровергло, что через мобильное приложение «Дія» якобы будут рассылать повестки в армию.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

«Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение «Дія» мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости! Можем подсказать авторам таких фейков еще варианты. Скажем, с помощью «Дії» можно добраться до злостных неплательщиков алиментов, посылать от санэпидемстанции сообщения, кто болен коронавирусом».

«Итак, не ведитесь на фейки. Мобильное приложение «Дія» только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь. Еще раз подчеркиваем – пользование приложением «Дія» – дело добровольное. Все, кто от кого-то скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще – без мобильной связи. И еще – хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками», - отметили в министерстве.

Также министерство опубликовало фото главы ведомства Михаила Федорова в военной форме, который в 2012 году проходил срочную военную службу.

Напомним, ранее сообщалось, что это мобильное приложение позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.