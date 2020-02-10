Минобороны пока не будет отзывать из армии бронежилеты «Корсар», в деле о поставках которых фигурирует николаевский генерал

Министерство обороны пока не планирует возвращать бронежилеты «Корсар», которые передали Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».

- Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет, - сказал Загороднюк.

Он ожидает, чтобы следствие по этому делу было беспристрастным.

- Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем, и там нет личных преференций от участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь, - сказал Загороднюк.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются. По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца, генерала Дмитрия Марченко. ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны - в том, что они закупили некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще двум выходцам из Николаевской области - первому заместителю Марченко Сергею Почтаренко и Михаилу Коморянскому, который также является подчиненным николаевского генерала.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен, за генерала залог внесли 17 декабря.

Ранее ГБР опубликовало аудиозапись, на которой Марченко признает, что для армии принимали бронежилеты, которые пробиваются. А Генпрокуратура разъяснила, какие обвинения выдвигают фигурантам дела, и изложила свои доказательства.