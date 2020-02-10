Украинские жены террористов ИГИЛ просят, чтобы их вернули на Родину – сейчас их удерживают в лагере беженцев

В лагере беженцев Альхол в Сирии, который предназначен для семей убитых или взятых в плен боевиков ИГИЛ, находится около 20 украинок и их детей.

Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Цаплиенко для ТСН.

Всего в лагере 70 тысяч человек, их фактически содержат под стражей. Тут нет школ, интернета и телефона, но есть дефицит лекарств и воды. В лагере высокая смертность детей. Среди украинок тут повстречали бывших жительниц Черкасс, Луганска, Кременчуга, Харькова.

- Хотим домой. Заберите нас домой, - говорят они.

- Просто доверилась мужу и поехала. Я честно не знала, куда. Мы хотим вернуться домой на Родину, и мы не угроза обществу, - рассказывает Оксана Белкина.

Она еще до рождения детей хотела просить развод и уехать обратно, но этого не получилось.

У женщин нет украинских документов, они фактически в информационной блокаде. Также им угрожают люди из радикально настроенной части лагеря, которые считают, что украинки предали идеологию ИГИЛ.

Напомним, что ранее в Украине задержали террориста ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол за убийство.