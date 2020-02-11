Интервью с экс-директором николаевского КП ЦЗЖ Голобродским

В Николаеве проблема с большим количеством бездомных животных на улицах у всех на слуху. Коммунальное предприятие Центр защиты животных, призванное решить этот вопрос, в течение долгих лет не справляется с этой задачей. Директора и коллектив сменяются, а николаевцы продолжают высказывать недовольство работой центра.

Ещё до Нового года мы встретились с уже экс-директором предприятия Александром Голобродским и узнали о том, чего ему удалось достичь на должности и о его планах на следующий год. Позднее выяснилось, что мэр Александр Сенкевич принял решение не продлевать с ним контракт.

Говорят, что мэр не был доволен работой КП.

- Если бы у него было бы какие-то вопросы ко мне, я думаю, что он все-таки выделил бы там 15 минут, пригласил меня и задал бы вопросы. Ко мне никаких вопросов не было со стороны мэра. Я еще раз повторюсь: за всё это время я с ним ни разу не общался. - За всё время, что я на должности, я с ним ни разу не общался.

Вы на должности уже больше года. Чего вам удалось достичь?

- Мне удалось заставить коммунальное предприятие работать так, как оно должно работать для обеспечения безопасности граждан и для регулирования численности бездомных животных в городе. Это задача КП.

Хорошо, если по пунктам. Пристройство животных. Сколько удалось пристроить животных

- Меня больше интересует количество животных, которых мы можем забрать с улиц и тем самым снизить количество нападений на людей. По пристройству – что-то около 200, до 200. Не помню точно – 160-170. Это именно отданные под договор, исключительно под собственность.

Помогали ли вам пристраивать животных зоозащитники?

- Да. Некоторые. Настоящие зоозащитники с нами сотрудничают.

Какой процент от общего количества пристроенных?

- Не знаю. Дело в том, что мы не отдаем кому-то персонально массово животных. Так как это практиковалось – пришел человек, ему отдали десять собак, умничка-молодец, пристроил, забирай. Куда он их денет неизвестно. Есть люди, которые содействуют. Они ищут новых владельцев, приходят новые владельцы и этих животных забирают себе. То есть если, допустим, та же Анна Куркурина содействовала уже под 40, наверное, животных. Это не значит, что она собрала на себя в собственность 40 животных. Она нашла новых хозяев. Это то, что называется зоозащитной деятельностью.

Какой процент животных, которых взяли и вернули? Либо их нашли выброшенными на улицу.

- …и обратно ей передали, потому что это частная собственность человека. С момента, как мы собаку передали человеку, это животное становится хозяйским. Это её животное, она имеет на него все права. Мы не можем его конфисковать, забрать.

По поводу сайта, который есть, но не работает.

- Мы больше делаем упор на страницу КП в Facebook. Сайт, который приобрели до моего прихода сюда, AnimaID, он не работает. Мы его не развиваем.

С ним какая-то серьёзная проблема или …?

- Нет, это выброшенные деньги. Потому что он требует вроде бы 20 тысяч оплаты в год за поддержку сайта. Я считаю это жульничество.

Но есть люди, которые хотят себе в частный сектор взять собаку

- Те люди, которые хотят себе в частный сектор собаку обращаются. Как только у меня будет какой-то бюджет, с того года, я надеюсь, он будет, у нас запланированы работы с социальной рекламой и многие другие мероприятия. Которые (не?) предусмотрены в разработанной программе. Если человек хочет взять собаку никаких преград нет. Есть только содействие. По поводу сравнения со Львовом. Оно абсолютно некорректно. Как только в Николаеве будет на улицах я не говорю 500, 2 тысячи собак останется на улицах города, вот пожалуйста ребята, играйтесь??

То есть вы не согласны с подсчетами энимал айди?

- Подсчеты энимал айди – это чушь. Я задал несколько простых вопросов организаторам. Например, почему не вошел рынок «Колос» в ваш подсчет. Там около ста собак живёт. Почему в ваш подсчёт не вошла улица Новозаводская, на которой на одну улицу я думаю так под три сотни. Я ездил по ней, примерно считал собак. Почему не вошел, допустим, Корабельный район? Перегон. Почему не вошла Варваровка? Окраины Варваровки и Коренихи. Это тоже город, там живут люди. Но эти районы, где массовое скопление животных, в подсчёте не были учтены. Поэтому рассказывать о том, что подсчёт корректный могут только очень заинтересованные люди. А считать его официальным это вообще глупость.

А ваш подсчёт – 17 тысяч собак?

- Мой подсчёт расчётный. Я никогда не говорил, что это подсчёт. Это оценочное суждение исходя из практики … исходя из общения со специалистами, кинологами, которые занимаются кинологией, а не рассказывают красивые сказки о собачках и кошечках. Профессиональные люди. Их расчёты превышают мои. Потому что в Варваровке есть заброшенная стройка, поехали посчитали – больше 100 собак. Вот мы сейчас занимались стаей, которая на 7-й Поперечной, мы только с одной стройки забрали больше 40 собак. Мы забрали 40 с лишним собак на водоканале. Ещё пару объектов назову и будет половина количества, которое заявило AnimalID. А это всего лишь три точки.

Когда вы пришли на КП, вы назвали примерно такое же количество собак. Получается, что а год особо ничего не изменилось. В чём причина?

- За год мы немножко смогли изменить, вопреки всем стараниями определенной категории населения, структуру. Мы собрали за это время наиболее агрессивных животных, рассеяли стаи и продолжаем этим заниматься. Обеспечили безопасность хотя бы насколько это возможно: детские сады, школы, больницы. Для примера, опять же: вспышка бешенства была, по-моему, 60 с лишним собак было забрано с этой территории. А это всего лишь три квартала.

У скольких из них бешенство было подтверждено?

- Бешенство подтверждается посмертно у животных. Мы не подтверждали бешенство. Эти животные вступали в контакт с бешенным животным. Согласно решению ДНПК??? Они были отловлены и подвергнуты эвтаназии.

То есть за это время в принципе количество значимо не уменьшилось?

- Опять же, оценочные суждения разных людей, в том числе и вашей зоозащитной организации, 4 лапы было заявлено, что собак на улицах города стало меньше.

Они говорили о стерилизованных животных.

- Нет, они говорили вообще о собаках. И говорили о том, что в основном они стерилизованные на улицах. Мы стараемся стерилизованных сейчас не забирать. Только если они проявляют ярко выраженную агрессию.

Сколько приблизительно собак вы отловили за всё то время?

- У меня есть точные цифры, но я сейчас не назову с точностью до единицы. Каждую неделю мы сдаём новый отчёт. Около 900. Чуть больше.

А были собаки, которых вы возвращали на улицу?

- Возвращено на место было около 200 собак. Наша вообще позиция, моя позиция, подразумевает комплексный подход. То есть это не значит, что отловили и всё. У нас есть возможность выпуска. По нашей программе есть возможность выпуска, пристройства, эвтаназии. Есть три пути. Всё зависит от оценки специалиста.

Вы говорите о применении эвтаназии только к больным…

- Законодательство на сегодняшний день подразумевает возможность регулирования численности путём эвтаназии. На сегодняшний день мы отлавливаем подавляюще 99% собак, на которых жалуются. Собака, которая отловлена на улице, дикая, которая нападала на людей, я как кинолог не имею права ни пристраивать её, потому что она опасна, ни передавать кому-либо, ни выпускать обратно на улицы города – это опасно.

Вы говорили, ещё когда я к вам приехала на КП, когда вы только вступили в должность, Что будете настаивать на том, чтобы продвигать идею введения ответственности за животных. Об этом говорил ещё мэр, о льготах на чипирование, заключении контрактов с больницами, чтобы можно было отследить животное где оно чье и так люди будут чувствовать свою ответственность за них.

- Мы отслеживаем. Сейчас все животные, которые были переданы в собственность, адопция проведена животным. Все эти животные чипированы либо идентифицированы Минимально клипсами. Потому что бывает все-таки хочет взять пенсионер в село я не вижу ни малейшего смысла сдирать 200 гривен с этой бабушки для того, чтобы у неё где-нибудь там в Еланце жила эта собачка во вдоре. Они все клипсованные, все с клипсой, идентификация по что-то там…

Они потом там и размножаются в этом Еланце

- Они стерилизованные. Мы не передаём не стерилизованных животных. Мы может передать не стерилизованного щенка с условием, что он подрастет, вернётся и мы ему бесплатно сделаем стерилизацию. Опять же, у нас в планах и проектах запланирована бесплатная стерилизация для малоимущих слоёв населения именно домашних животных. То, чего нет, кстати, в программе Сенкевича новой.

ДЖКХ?

- Ну, которую инициировал мэр, а разработал ДЖКХ совместно с Бардан. Всего их сейчас три, но Веселовская свою остановила. С ней договорились. Она не делает никаких движений, не знаю, как её убедили, нашли какие-то аргументы о том, что её устраивает программа, которая разработана ДЖКХ, тем более там больше денег, она всех устраивает.

Мы же понимаем, что программа не так важна, как то, кто будет её выполнять. Потому что, по сути. У вас закрытое предприятия. Прошлая программа предусматривала ОСВ, но тем не менее, вы ссылаетесь на возможность регулирования численности путём эвтаназии без программы и даже если у вас будет программа вы все равно сможете использовать этот метод.

- Нет, Мил. Каким образом, если в программе прописан прямой запрет на эвтаназию. В программе ДЖКХ сейчас, которую разработал мэр, ДЖКХ, там есть запрет на это.

Там предусмотрена эвтаназия к животным, которые больны

- Там написано интересно даже которые больны, например, бешенством. Люди, которые писали, не понимали, что бешенство диагностируется посмертно. Люди, которые писали это, они не специалисты, они очень далеки от реальной жизни. Они преследуют свои персональные интересы. Чиновники преследуют интерес 60 миллионов, так называемые зоозащитники преследуют интерес, чтобы всё вернулось, как было, чтобы они могли спокойно зарабатывать денюжку на собачках. Я им сильно мешаю, я понимаю.

Насколько я понимаю, в вашей программе на следующий год заложено 5 с чем-то миллионов. В этом году финансирование у КП было 5. Разница не существенная.

- Заложено 7 с копейками. Два миллиона в год не существенная разница?

Для КП не настолько.

— Вот мы сейчас прожили спокойно до последнего месяца. Правда мы ещё ели запасы с прошлого года. Я когда пришёл сюда, бюджет был 5 100. Как только я навёл порядок и прекратили воровать, к концу года денег было более чем достаточно. Для усиления материальной базы мы сделали ремонт крыши, мы начали строительство новых вольеров, мы всё это начали делать за счёт тех денег, которые скажем так сэкономили. Которые не украли. У нас сейчас готовятся новые выгулочные вольеры. К сожалению, мы их не успеем доделать, судя по всему, до Нового года, потому что денег просто не хватает банально на сетку. Все остальное мы сделали, а вот на сетку не хватает.

А резерва нет какого-то? Сумма на такие случаи

ДЖКХ может выделить дополнительные деньги. Мне было обещано Кореневым в августе, потом я был в отпуске, мне было обещано, что на сессии в ноябре будет распределено на предприятие дополнительно 600 тысяч. На которые мы должны были докупить ещё кормов с запасом на 2-3 месяца хотя бы январь-февраль, потому что было понятно по ситуации, что программу не примут настолько быстро, чтобы мы могли финансироваться с января. Были обещаны эти деньги. Обещание не выполнено. Я письменно обращался на выделение дополнительных средств, потому что мы до июня жили на старые запасы. То есть почти полгода прожили без закупок.

А сейчас вы обратились и тишина?

- Я в этой ситуации прекрасно понимаю, что будет. Мы начали писать письма по поводу ситуации, только письма начали писать, в августе, когда был зазор по времени. Тогда было достаточно времени на то, что бы разрешить ситуацию без проблем. На сегодняшний день у предприятия проблемы. Что бы сейчас не произошло, два-три месяца и задолженность по зарплате, отсутствие финансирования и проблемы с последующим. Нарастающий ком. Животных мы сможем содержать где-то до 20-25 числа.

Ситуацию загнали в глухой угол. Потому что программа, которую инициировал мэр ещё в мае месяце, поручили делать бездарям. Её сделали и она висела до ноября. Она болталась где-то там в финуправлении, ещё где-то. Её никто не делал, никто не проводил по инстанциям. Ей никто не занимался. Потом, когда схватились за голову, когда я уже начал не то, что кричать, а бить в колокола, написал несколько документов, их всё-таки прочитали, но мэр выступил, что будет вынесено три программы. И эту инициировал, как компромиссную. Но в ней нет никакого компромисса. Компромисс- это наша программа, в которой есть возможность всех трёх путей. Возможность пристройства, возможность выпуска по принципу ОСВ и возможность эвтаназии. Вот это называется компромиссная программа. Если бы определённые люди, которые называют себя зоозащитниками, хотели бы какого-то компромисса, мы бы договорились – это могло быть всё, что угодно, но люди хотят добраться до кормушки, которой я их лишил. Я не сделаю из этого кормушку. На КП достаточно денег, я ещё раз повторюсь. Когда я пришёл и перекрыл каналы воровства денег стало более, чем достаточно. Мы смогли на эти деньги сделать крышу, капитально отремонтировать канализацию, проложить там трубу дополнительно, закупить материалы для новых вольеров. Не так, как развалить старые, построить новые. Мы сейчас делаем новые прогулочные площадки. Они готовы. Отремонтировать холодильник, который не могли запустить два года, отремонтировать крематор - заменить горелку, отремонтировать в хлам убитые машины. Одна машина работала и то её конфисковали по старым долгам. Мы их отремонтировали – это было дорого, это было бессмысленно, но в данной ситуации, потому что никто не дал КП разрешение на приобретение новых. От денег, которые мы потратили на ремонты, можно было приобрести ещё пару машин в хорошем состоянии. Увы, это реалии бытия коммунального предприятия.

В этом году через КП прошло, грубо говоря, около 1 тысячи собак. При этом, по вашим приблизительным подсчётам, у нас их около 17 тысяч. Как вы за следующий год, с финансированием 7 миллионов,

- У нас запланировано на следующий год регулирование численности. Количественный показатель – 4 500 голов. Это то количество собак, которое КП может отловить. Реально физический предел. Больше нереально. Одна бригада ловцов может за день отловить до 10 собак. Это если повезёт. В реальной жизни намного меньше, по причине того, что если у нас укус, то мы ловим конкретную собаку. Мы тратим на это день, полдня, иногда три дня тратим, но это безопасность людей. И если человека укусила собака, мы должны её найти, поймать и посадить под надзор. Для того, чтобы человека не подвергать риску. У нас на первом месте люди. Поэтому фактически такая вот пропускная способность коммунального предприятия. Если делать всё по законодательству, то стерилизация за год при количестве двух ветеринарных врачей, может быть проведено порядка где-то 1600. Всё остальное – это приписки и махинации.

Социальная работа. На сколько видно, ее нет.

- Что имеется в виду под социальной работой?

Социальная работа – это те же посты на Facebook о пользе чипирования, стерилизации. Вы же знаете, что у нас очень многие люди думают, что собаке нужно родить, чтобы быть здоровой, а кобелю нужно развязаться.

- Почему этим не занимаются те, кто кричит о необходимости. Зоозащита и прочее.

Но вы же КП. Есть люди, которые занимаются этим. Есть те, кто нет. Нельзя же равнять всех под одну. Вы же согласны с тем, что очень много животных попадают на улицу именно таким образом.

- Я вам некоторое время тому назад говорил о том, что у нас запланированы мероприятия, в том числе социальная реклама, распространение каких- то материалов и так далее. На сегодняшний день мы сейчас фактически находимся в непонятном статусе до конца года с непонятной нормативной базой на местном уровне. На общегосударственном уровне всё понятно: есть закон, и мы по нему работаем сейчас. Фактически мы не знаем какие действия предпринимать внутри города. У нас совершенно устаревшие правила обращения с животными. Их разработка болтается где-то в недрах непонятно где. Инициативы были по разработке новых правил, но фактически это всё никому не нужно. Пока нет документа и не снят градус этой проблемы… должна быть принята эта программа, принято решение, что ближайшие год-два до получения каких-либо практических результатов мы работаем вот так вот. Тогда мы можем говорить о какой-то системной работе. Сейчас говорить о системной работе невозможно. Мы сейчас латаем дыры. Мы разгребаем то, что мы получили в наследство от программы ОСВ, которая реализовывалась в течение 15-17 год стаи диких зверей на улицах города, которые кусают людей. Это не няшные собаки, Мил, вы с ними не сталкиваетесь. А я с ними сталкиваюсь каждый день и с покусанными людьми этими собаками я сталкиваюсь каждый день.

тут куска нет

Ну не говорите за всех.

Я не говорю за всех, я говорю за наш актив зоозащиты - “Феникс”, “Шарон”, еще несколько организаций, Веселовская, которая тоже собирает деньги под больных животных, прикрываясь гуманными целями. Так вот котами никто не занимался. Мы только в этом году начали, на свой страх и риск - этого нет ни в одной программе. Мы начали заниматься стерилизацией уличных котов. Потому что относительно котов программа ОСВ работает идеально. они не опасны для людей. Если в подъезде живет штук пять котов, их стерилизовать и они счастливо будут жить следующие пять-шесть лет и потом чуть дольше срок жизни уличных котов. Хотя они тоже постоянно погибают.

Потому что их всех разщдирают собаки?

Не всех. Многих еще и травят. Достаточно регулярно. Потому что коты создают антисанитарию в подъездах и под подъездами, создают некоторые неудобства людям. Находятся люди, которые их травят. Это непраильно. Это категорически нельзя делать. Я это все в приницпе моими возможностями старался пресекать как-то. И всех просил. ПОтому что приходят люди в бешенстве иногда и я их пректрасно понимаю. Если, допустим, в семье ребенка покусала бродячая собака, то у папы какое первое желание? Изничтожить всех собак в радиусе километра.

Это не нормально.

Это нормальная реакция человека.

Лучше бы у него было желание пойти и настучать по голове тем, кто отвечает за это.

Так вот я этих людей пытаюсь остановить по мере возможности. Потому что вот сейчас за полтора года люди поверили, что кто-то этим занимается. До того, как я сюда пришел, здесь не было ни одного заявления от граждан. У нас не кусали людей собаки? Или никто не жаловался? На предприятии ни одного заявления не было принято. Людей не слышали и не хотели слышать. А сейчас у нас их не одна сотня.

Кусают. Как вы считаете, а у нас есть на улице нормальные, психически здоровые собаки? Которые никому зла не делают., никого не трогают и никого не обижают.

Психическое здоровье собаки зависит от среды, в которой она выращена. Любую собаку, я как кинолог могу взять, потратить на неё 200-300-500 часов времени на работу с этой собакой. Я ее выведу скажем так даже взрослого кобеля в какое-то состояние где с вероятностью порядка 70% я буду понимать её реакцию. Но никогда собака выросшая на улице не будет на 100% предсказуемо её поведение не будут проявляться эти служебные качества. Єто исключения из правил, они бывают. Если, допустим, в предках была служебная овчарка допустим эти гены могут проявиться через два поколения и она будет прекрасно управляема, будет работать.

Дело не в прграмме а в том, как её выполняют. И всё ил выполняют.

На сегодняний день мы выполняем не программу, а действующее законодательство, работаем примерно на 15% от своего потенциала предприятия и мы добились того, что острота вопроса слегка все-таки снимается. Собак реально стало меньше.

Давали в управлении статистику, что собаки кусают чаще

Люди стали обращаться чаще. На сегодняшний день мы добились того, что практически все люди укушенные обращаются. Вы считаете, что все люди обращаются?

Нет конечно. Но я не обращалась.

а вот у меня есть например рассказы людей, которые приходили сюда три года назад, когда здесь зоозащитники находились. с разговором о том, что их укусила собака. “Да вы ее спрооцировали, да вы сами виноваты, да собака не может вас укусить, уходите отсюда, вы злой человек”. Это реальные люди, которые приходили в реальное коммунальное предприятие.

вы понимаете, что у кп нет золотой середины?

у кп есть компромиссная программа, которую мы разработали, которую мы в состоянии выпустить животное в гараж, если ему там безопасно.