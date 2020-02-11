Авиакомпания «Роза Ветров» в мае запускает регулярные рейсы из Николаева в Киев

«Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил директор коммунального предприятия «Никоалевский международный аэропорт» Федор Барна.

Как сообщается на сайте Аvianews, график предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

В расписание для данного рейса «Роза Ветров» внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.

По словам Барны, продажа билетов на рейс до Киева и обратно стартует с 13 февраля.

— Старт продаж с 13 февраля. Да, мы с ними договорились, у нас будут ежедневные рейсы, семь дней в неделю сообщением «Николаев-Киев», - отметил Федор Барна.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что ведутся переговоры о запуске авиакомпанией «МАУ», к которой он имеет отношение, рейса «Николаев - Киев».

Напомним, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отметил, что рассчитывает, что предприятие успешно пройдет аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.