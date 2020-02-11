Особенности постройки здания, - в «Антарес-Буд» объяснили причины затопления гематологии Николаевской облбольницы при ремонте крыши

Исполнительный директор «Антарес-Буд» Юлия Филиппова, чья фирма занимается ремонтом крыши Николаевской клинической областной больницы, рассказала, что часть помещений гематологического отделения во время дождя затопило из-за особенностей постройки самого здания.

Об этом речь идет в интервью Юлии Филипповой для «Преступности.НЕТ».

По ее словам в августе 2019 года с фирмой заключили договор на ремонт кровли всего корпуса больницы, а не только гематологического отделения. Также Юлия Филиппова добавила, что «кровля уже сделана над всей больницей, смонтирована новая стропильная система, покрытая гидробарьером».

— Осталось только уложить металлочерепицу, которая уже поднята на крышу. Более того, мы продолжаем монтажные работы и часть крыши над отделением гематологии уже закончена, - заявила исполнительный директор фирмы-подрядчика.

На уточняющий вопрос, что же стало причиной затекания, Юлия Филиппова акцентировала внимание на том, что «сделать крышу так, чтобы вообще не произошло затекания из-за осадков, невозможно». В частности, фирма пошла на встречу руководству больницы и делала ремонт кровли поэтапно, чтобы не отселять весь четвертый этаж, ведь у больницы нет физической возможности этого сделать.

— Поэтому говорить о том, что мы раскрыли корпус, что там все затапливает – некорректно. Что касается причин затекания осадков в отдельные помещения отделения гематологии, то стоит говорить об особенностях постройки этого здания. Если вы помните, в день, когда это произошло, в Николаеве был сильный ветер с дождем. По периметру здания возле крыши проходит бетонный желоб, который был построен вместе со зданием. Вода со всего объёма кровли по этому желобу стеклась в одно место, из-за чего и произошло намокание наружной стены. Если вы обратите внимание, то увидите, что затекло не посредине крыше, и именно со стороны наружной стены. Можно сказать, что это «слабое место» корпуса, поэтому на данный момент проектант думает над тем, как обезопасить здание от подобных случаев в будущем, - объяснила Юлия Филиппова.

Фото: Facebook/Helen Zaporozhchenko

По словам исполняющего директора фирмы-подрядчика Антарес Буд, у главврача больницы Петра Рымаря нет глобальных претензий из-за случившегося. Также Юлия Филиппова уточнила, что «те помещения, которые были отремонтированы за счет больницы и где произошло затекание по причине попадания воды по наружным стенам, фирма отремонтирует за свой счет». Также в течение двух недель будет накрыта самая проблемная часть здания, где произошло затекание. Помимо этого нет претензий и у заказчика работ - «Дирекции капитального строительства и реконструкции» Николаевской ОГА.