У Зеленского призвали губернаторов следить за дорожными тендерами и целевым использованием денег

Местная власть должна утвердить перечень строительства и ремонта дорог в рамках старта с марта проекта «Большая стройка».

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают в его пресс-службе.

Во время мероприятия «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» Глава государства сообщил, что сейчас это план дорог подали лишь 15 регионов, еще семь - прорабатываются. В то же время Львовская, Закарпатская и Сумская области, которые не передали свои планы, срочно должны это сделать.

«Я понимаю, что есть причины - только сменился председатель областной государственной администрации во Львове, пока нет назначения губернаторов в Сумской и Закарпатской областях ... Я это понимаю, но очень прошу срочно это сделать», - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что нынешняя команда во власти хочет до конца каденции построить большинство крупных дорог, которые сшивают государство.

«Нам нужна ваша помощь. Первое - честность, второе - никаких откатов. И третье, пожалуйста, платите налоги, правдиво трудоустраивайте людей. Государство - крупный заказчик. Это для нас - личное. Это - лицо нашей страны. Так вот, дороги - это личное для каждого из нас. Поэтому давайте вместе работать », - обратился Президент к строительным компаниям.

Владимир Зеленский также напомнил о положительном опыты, когда во время реконструкции моста в районе Станицы Луганской были установлены видеокамеры для контроля и фиксации хода строительных работ.

«У меня к вам просьба: поскольку это большой вызов, хотел бы получать отчет о строительстве дорог, и чтобы мы это не на бумаге видели, а технически общество имело возможность наблюдать, как это строится, и видеть изменения», - отметил Глава государства.

В то же время, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов подчеркнул, что главы облгосадминистраций должны понимать личную ответственность за сроки и качество строительства дорог, а также за целевое использование средств. Также руководители областей должны проводить мониторинг тендеров на выполнение работ для предотвращения злоупотреблений.

«Технический надзор соблюдения проекта вы осуществлять на всех этапах реализации», - подчеркнул Сергей Трофимов.

По его словам, договоры на ремонт дорог должны содержать четкие гарантийные сроки и ответственность исполнителя работ по устранению любых дефектов в течение этих сроков.

Кроме того, должны быть прописаны санкции за несоблюдение графика выполнения работ.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал отказаться от ямочного ремонта, усилить габаритно-весовой контроль на автомобильных дорогах, обеспечить ответственность подрядчиков за качество ремонта дорог, а также активизировать борьбу с «тендерными троллями».