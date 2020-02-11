В Вознесенском районе ищут двух пропавших девушек, которые ушли из дома и не вернулись

В Вознесенском районе, в селе Мартыновское без вести пропала девушка.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Девушку зовут Нина Чередниченко, она ей 25 лет. Сообщается, что пропала она еще в ноябре – вышла из дома и до сих пор не вернулась.

«Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы рыжие, короткие, глаза темные», - говорится в сообщении.

Также Вознесенский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области устанавливает местонахождение жительницы села Михайло-Жуково Братского района Шпиц Яны Леонидовны. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции.

19 летняя девушка во вторник, 28 января, ушла из дома на работу в пгт Веселиново и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, волосы длинные, темного цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девушек или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Вознесенский отдела полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 3-31-51, 102.

Напомним, в Очаковском районе полицейские разыскивают двух мужчин, который вышли в море на катере и пропали.