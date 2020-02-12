На Николаевщине разыскивают девушку, которая в конце января ушла на работу и не вернулась

Яна Шпиц Вознесенский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области устанавливается местонахождение жительницы села Михайло-Жуково Братского района Шпиц Яны Леонидовны.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции.

19 летняя девушка во вторник, 28 января, ушла из дома на работу в пгт Веселиново и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглое, волосы длинные, темного цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девушки или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Вознесенский отдела полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 3-31-51, 102.