В Испании ученые смогли вернуть женщине зрение – к мозгу ей подключили специальную камеру

В Испании ученые Университета Мигеля Эрнандеза смогли частично вернуть 57-летней Бернадете Гомез зрение благодаря новому имплантату. Заменившую глаза камеру ей подключили непосредственно к мозгу.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Technology Review».

Испанка потеряла зрение в 42 года, когда токсическая оптическая невропатия разрушила пучки нервов, соединяющих ее глаза с мозгом. Женщина полностью ослепла и неспособна видеть любой свет.

Новый тип имплантата внешне выглядит как очки со встроенной камерой. Видеосигнал передается на подключенный компьютер, который обрабатывает его и трансформирует в электрические импульсы. Последние по кабелю подаются непосредственно в мозг. Подключение производится при помощи 100 электродов к зрительной коре, которая находится на затылке.

Чтобы понять формат, в котором передается зрительная информация, разработчики использовали искусственный интеллект, подключая его к человеческому глазу. Направляя на него различные варианты освещения, ученым удалось установить, какие сигналы передаются от глаз в мозг.

Итоговая установка обеспечила Гомез зрением с разрешением 10х10 пикселей. В течение шести месяцев женщина испытывала новую технологию и научилась различать простые фигуры и формы. Она смогла также видеть расположение ламп освещения в комнате и людей. Со временем зрение улучшилось достаточно, чтобы она могла различать буквы и играть в компьютерную игру. Видеосигнал с последней ей также передавали непосредственно в мозг.

Разработчики говорят, что их технология имеет большое значение, так как не использует глаза и оптические нервы. Слепые люди часто имеют повреждения этих органов, что значительно усложняет восстановление зрения или делает его невозможным.

Следующим этапом ученые хотят увеличить разрешающую способность до 25х25 точек, а далее – 60х60 пикселей. Это должно обеспечить более качественное зрение.

Напомним, что ранее о подобной технологии, которая позволяет вернуть человеку зрение, сообщали американские ученые.