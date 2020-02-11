Правительство готовит программу обмена молодежью между областями на 100 тысяч человек, - Минкульт

В Кабинете министров готовят на вторую половину года программу обмена молодежью между областями на 100 тысяч человек.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра культуры, молодежи и спорта Алексей Сивирин, передает «Левый берег».

- В этом году мы будем реализовывать самую большую в истории Восточной Европы программу внутренней мобильности молодежи. Это будет программа обмена молодежью между разными регионами. В течение лета, осени и начала зимы около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 21 года получат возможность поехать из одного региона в другой, - рассказал он.

По его словам, планируются пятидневные программы, которые будут состоять из модулей: волонтерство, неформальное образование, ознакомление с культурой принимающей области и пр.

- Например, команда из Мариуполя будет готовить программу для молодежи из Львова, Харькова, Черкасс, Николаева и Херсона, - сказал Сивирин.

Регистрация на программу будет открыта на специальном сайте, который еще разрабатывают. Она может начаться в марте.

Напомним, ранее Кабмин запустил кредитную программу «5-7-9».