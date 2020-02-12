«Что вы сделали полезного?» - исполнительный директор «Антарес-Буд» призвала главу Николаевского облсовета отчитаться о результатах своей работы

Исполнительный директор «Антарес-Буд» Юлия Филиппова просит главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко, которая выступает с критикой в сторону работы фирмы, отчитаться перед жителями области о результатах ее работы.

Об этом речь идет в интервью Юлии Филипповой для «Преступности.НЕТ».

Как известно, на прошлой неделе затопило отделение гематологии Николаевской областной больницы, над которым на данный момент проводится ремонт кровли. С критикой в адрес подрядной организации выступила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. В свою очередь, исполнительный директор «Антарес-Буд» Юлия Филиппова объяснила, что причиной затопления послужили особенности постройки здания. Также, по ее словам, заявления Виктории Москаленко являются некомпетентными и необоснованными, и наносят вред имиджу компании. Поэтому сейчас идет работа над составлением иска к главе облсовета о защите деловой репутации.

— Единственная, у кого на сегодняшний день к нам есть непонятные для нас претензии – это глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Видимо, она, преследуя какие-то свои цели, решила ярко выступить. Хотя ей точно так же всё объяснили и показали. Но, как я поняла, её не интересуют какие-то конкретные причины, а интересуют её субъективные цели, - заявила Юлия Филиппова.

В свою очередь исполняющий директор фирмы-подрядчика объясняет происходящее конфликтом, «который существует между облсоветом и облгосадминистрацией».

— И Виктория Викторовна, видимо, решила использовать нас в этом конфликте. Однако она забывает, что руководство меняется, а мы работаем в Николаеве более 20 лет, и помним всех мэров, глав ОГА, глав облсоветов и продолжаем строить. Нам есть чем гордиться. Директор «Антарес-Буд» строил очень много в этом городе, в том числе и «Николаевский судостроительный завод» (бывший ГП «Николаевский завод имени 61-го коммунара», – ПН), - добавила Юлия Филиппова.

— Обвинения, которые глава облсовета нам предъявляет – являются не объективными, недопустимыми и НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. Поэтому сейчас юристы «Антарес-Буд» работают над иском о защите деловой репутации, который будет направлен в суд, если необоснованные претензии Виктории Москаленко в нашу сторону будут продолжаться. Наша репутация – это то, что мы зарабатывали годами тяжелого труда. И мы готовы ее отстаивать в суде, - заявила она.

Помимо этого, исполнительный директор «Антарес-Буд» Юлия Филиппова заявила, что «основная задача главы облсовета – это отлаженная работа областного совета и голосование за жизненно важные для области вопросы».

— То рвение, с которым глава облсовета принялась критиковать нас, не мешало бы ей проявить в вопросе перераспредления освободившихся средств в бюджете области на 2019 год. Вместо сентября это произошло в декабре 2019 года. К слову, именно из-за этого мы не смогли закончить реконструкцию ФОК на Намыве. И проблемы были не только у нас, а у всех подрядных организаций, которые работают с областным бюджетом, - заявила Юлия Филиппова.

— Нам хотелось бы, чтобы в дальнейшем Виктория Викторовна, прежде чем кого-то в чем-то обвинять, сначала разобралась в той сфере, в которой она явно не является экспертом. Не говоря уже об общедоступной информации, которая есть не только в сети, но и доступна ей как главе облсовета. Ведь, когда она говорит неправду, она вводит в заблуждение в первую очередь жителей области, которые доверяют не сколько самой Виктории Викторовне, а той должности, которую она пока еще занимает, - добавила исполнительный директор «Антарес-Буд».

В частности, Юлия Филиппова от лица жителей Николаевской области, которые являются работниками «Антарес-Буд», а это по ее словам порядка 100 человек, просит Викторию Москаленко публично отчитаться о результатах ее работы за все те годы, которые она занимает такой высокий пост.

— Что вы сделали полезного за свою каденцию, Виктория Викторовна? - поинтересовалась она.

Отметим, что в Николаеве во вторник, 11 февраля, в социальных сетях появилась информация о том, что гематологическое отделение Николаевской клинической областной больницы снова затопило после ночного дождя. В тоже время, исполнительный директор фирмы-подрядчика «Антарес-Буд» Юлия Филиппова заявила, что из пяти проблемных участков, вода затекла лишь на одном, и это не палаты пациентов. К тому же строители как раз закрывают крышу над этим участком. В том числе она предложила, что спекуляции на этой теме проводятся из-за личных интересов в преддверии торгов на капремонт помещений. Речь идет о том, что управление капитального строительства Николаевской ОГА 27 января объявило тендер на капремонт отделения гематологии областной клинической больницы по улицы Киевская, 1. Ориентировочная стоимость работ 7 миллионов 56 тысяч гривен. Аукцион состоится 13 февраля.