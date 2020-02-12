Бизнесмен Чайка принял участие в совещании в Мининфраструктуры, где обсуждалось строительство моста в Николаеве

В вторник, 12 февраля, николаевский бизнесмен Владислав Чайка принял участие в совещании, которое провела заместитель Министра Министерства инфраструктуры Украины Наталья Форсюк, на котором также обсуждался вопрос о строительстве моста в Николаеве.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Совещание проводилось по результатам встречи представителей миссии JICA (Япония) с Министром Министерства инфраструктуры Украины Владиславом Криклием. В своём комментарии Владислав Чайка сказал:

«Как и обещал горожанам, информирую о ходе реализации проекта строительства нового моста в Николаеве. Министерство инфраструктуры Украины вместе с JICA, согласовали календарный план совместной работы, определены исполнители, начата работа над подготовкой кредитного соглашения, озвучены условия кредита. Для ускорения работы, необходимо решить ряд вопросов. В первую очередь, это отвод земли под строительство моста и подготовка конкурса на проектирование этого объекта, в том числе пересмотр ТЭО (технико-экономического обоснования) проекта. Мы уверенно двигаемся вперед».

Как известно, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

В марте 2019 года бывший тогда Президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, будучи с рабочим визитом в Николаеве, сообщил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

Позже стало известно, что Украина не передала японской компании «JICA» свои решения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году можно начать лишь проектирование японского моста, но никак не строительство.

Напомним, что ранее николаевский бизнесмен Чайка в составе правительственной делегации посетил Японию – обсуждали и строительство моста через Южный Буг.

Позже Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») написал обращение к народным депутатам Украины относительно строительства «японского моста» в Николаеве.

А 22 января в Министерстве инфраструктуры Украины прошло совещание, на котором решился вопрос с финансированием изготовления проекта по строительству японского моста в Николаеве через реку Южный Буг.