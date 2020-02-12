Спустя девять месяцев исполком горсовета Николаева разрешил списать с баланса города более 2,6 тысяч многоквартирных домов

В среду, 12 февраля, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета таки разрешили списать многоквартирные жилые дома с баланса коммунальных предприятий города и других юридических лиц, содержащих жилой фонд города.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что данный вопрос впервые вынесли на рассмотрение исполкома еще в июне 2019 года. Однако каждый раз его или переносили, или же голосование было отрицательным. Чиновники постоянно заявляли, что никаких проблем быть не должно и приняв это решение, исполнительная власть просто выполнит требование законов о ЖКХ, в тоже время члены исполкома были уверенны, что таким образом городская власть совсем перестанет опекаться проблемными домами.

Согласно проекту решения, исполком горсовета предоставил разрешение на списание с баланса многоквартирных жилых домов, находящихся на балансе ЖЭКа «Бриз», ЖКП «Прибужжя», КЖЕП «Заря», ЖКП «Юг», КЖЕП №24, КП «ДЕЗ «Пилот», КП «ДЕЗ «Океан», КП «СКП «Гуртожиток», ООО «Добробут», ООО «Центральный 1», ООО «ЖЭК «Забота», ООО «Николаевдомсервис», ООО «ЖЭК-10», ООО «Лески-М», ООО «ЛИС-ЦЕНТР С» (далее балансодержатель). Всего проектом решения предлагалось списать 2 тысячи 605 домов.

Так как вопрос был всем известен, первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел заседание исполкома, предложил сразу приступить к голосованию. В итоге, члены исполкома поддержали проект решения - из 15 присутствующих членов исполкома, двое воздержались при голосовании.

Напомним, как в Николаеве жители 178 многоэтажных домов отказались от услуг управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» и перешли на обслуживание к другим УК и оставшимся коммунальным ЖЭКам.

В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью для Преступности.НЕТ заявлял, что решение проблемы с устаревающим жилищным фондом можно решить «работой с мозгами людей», объясняя им то, что «никто не придет чинить их дом, и разницы между жителями частного сектора и жителями многоквартирного дома нет никакой».