КОП будет кормить детей в садах и школах Николаева, пока гороно не определит победителя тендера

Члены исполкома Николаевского горсовета уполномочили Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП) продолжить кормить детей в детсадах и школах города на бесприбыльной основе до того момента, пока управление образования горсовета не заключит договор с победителем в торгах на организацию питания.

Соответствующие решение было принято в среду, 12 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 октября, гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона. На тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и киевско-литовская фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. В итоге, АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год. В частности, чиновники должны были разработать временный порядок, чтобы дети не остались без питания.

Управление образования Николаевского горсовета 18 декабря объявило повторный тендер на организацию питания. Изначально аукцион был запланирован на 24 января 2020 года, однако из-за поданных жалоб, дату раскрытия предложений перенесли на 23 марта.

— В связи с возникновением угрозы необеспечения непрерывного процесса питания в учебных заведениях, с целью сохранения и укрепления здоровья детей и качественного питания в учреждениях образования на период до заключения с победителем открытых торгов договора купли услуг по организации питания в учебных заведениях на 2020 год исполком городского совета решил уполномочить КОП в случае окончания объема закупки по договору № 6-2 от 22.12.2018 продолжать на бесприбыльной основе осуществлять питание в учебных заведениях города Николаева на период до заключения управлением образования Николаевского городского совета с победителем открытых торгов договора купли услуг по организации питания в учебных заведениях на 2020 год, - зачитала проект решения начальница гороно Анна Лычко.

Проектом решения предлагается определить КОП по организации питания в учебных заведениях получателем бюджетных средств и утвердить Временный порядок осуществления питания в учреждениях образования города.

В итоге, члены исполкома безоговорочно поддержали данный вопрос.

Напомним, как в 2017 году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

Напомним, что Преступности.НЕТ брал интервью у фигуранта «маргаринового скандала», который считает весь этот скандал комедией, разыгранной КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место, а также у директора КОП Глеба Новоторого, по мнению которого сложившаяся ситуация наиграна и делается это для того, чтобы «выжить» его с предприятия и поставить «своих» людей. Однако, кому это может быть выгодно он точно сказать не смог.

В январе 2020 года в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» проверили ряд поставщиком масла, среди которых был и «Николаевмолпром». Проверка показала, что ООО «Николаевмолпром», который находится в поселке городского типа Доманевка Николаевской области, вместо сливочного масла производит фальсификат. В лаборатории проверяли два его продукта - сливочное масло «Экстра» и сливочное масло «Селянское». В обеих плитках в лаборатории нашли 100% чего угодно, только не сливок.

После критического материала телепередачи «ТСН» о некачественном сливочном масле фирмы «Николаевмолпром», которое поставляется в учебные заведения Николаева, городской голова Александр Сенкевич поручил директору КОПа Геннадию Козлову провести проверку этого масла. Протокол испытания №72/20 от 23.01.2020 г. от ГП «Николаевский центр защиты прав потребителей» утверждает: масло и молоко, взятое на исследование в учебных заведениях города, отвечает всем требованиям качества.

Позже стало известно, что КОП Николаева закупил для школ и детсадов 13 тонн сливочного масла у фирмы, которую ранее штрафовали за фальсификат.