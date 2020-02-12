В РФ следователь с коллегами отпраздновал повышение в звании под возглас «Жизнь ворам» от ранее судимого гостя

В социальной сети опубликовали видео, где в одном из ресторанов Тюмени, что в Российской Федерации, сотрудники правоохранительных органов отмечали повышение звания следователем под крики «Жизнь ворам».

Об этом пишет «Новый день».

Видеозапись, которую распространило издание «Новый день», была сделана в одном из тюменских ресторанов. На видео запечатлены руководящие сотрудники полиции Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, а также следователь Следственного управления СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиулин.

Видео записал на мобильный телефон Денис Девкин, который в 2007 – 2016 годах неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу.

На записи Ушатый, Рузеев и Аглиулин позируют на камеру, при этом Девкин произносит: «Жизнь ворам, АУЕ!» Присутствующие силовики ничем не выражают своего недовольства. Далее в ролике засняты кушающие за столами люди. Голос за кадром комментирует: «Так. Судья, прокурор, Следственный комитет».

Позже один из участников мероприятия рассказал радиостанции «Говорит Москва», что эти выкрики были шуткой.

«Силовики гуляли, все же люди, вы же сами понимаете», — отметил он.

Напомним, как 1 февраля майора полиции Антона Симакова уличили на краже во время встречи выпускников в одном из заведений. Из четырех сумок он утащил около 4,5 тысяч гривен. Когда одноклассники узнали, кто это совершил, то отказались писать заявление против бывшего школьного товарища. После публикации этой информации в ГУ Нацполиции Николаевщины уволили со службы Симакова и назначили служебное расследование.