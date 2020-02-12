В Николаеве на набережной снова появились провалы – в ДЖКХ говорят, что из-за швартовки прогулочных катеров

В Николаеве на Набережной снова начала проваливаться плитка на пешеходной зоне.

Об этом в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» написал Виталий Матвеев.

По мнению николаевца причина провала заключается в забитых ливневках.

«Набережная начала проваливаться, размытая сточными дождевыми стоками! Эта проблема случилась из-за хронической не чистки ливневки на территории всей набережной, которую ни чистят уже пять лет! Прошу срочно восстановить провал и почистить ливневку для безопасности всех пешеходов», - написал житель Николаева.

В комментариях под публикаций Департамент ЖКХ Николаевского горсовета сообщил, что причина не заключается в том, что подпорная стенка не рассчитана на выполнение функций причала.

«Ситуация с размыванием тротуарного покрытия, что приводит к образованию провалов на территории Нижней набережной, является следствием швартовки водного транспорта у подпорной стенки, которая не рассчитана на выполнение функций причала. В настоящее время, департамент ЖКХ выискивает возможность для ликвидации аварийных провалов», - сообщили в департаменте.

Напомним, как в Николаеве после сильного дождя 25 мая 2019 года, провалилась часть плитки на Нижнем БАМе. ДЖКХ тогда восстановил покрытие и отметил, что данное пространство задумывалась исключительно как место для пеших прогулок граждан, поэтому использовать ее в качестве причальной стенки без установки специального понтона нельзя.