Исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать незаконную автостоянку возле «Ривьеры»

Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали демонтаж ограждения автостоянки ООО «Теа-Трейдинг» по улице Лазурной, между супермаркетом «Таврия» и жилым комплексом «Ривьера».

Соответствующее решение было принято в среду, 12 февраля, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор города Николаева Андрей Цымбал сообщил, что земельный участок был занят самовольно и ограждение установлено незаконно. Согласно проекту решения администрации Заводского района поручили выполнить демонтаж забора в течении двух месяцев, замглавы администрации Анатолий Яковина отметил, что деньги на это есть.

В тоже время член исполкома Александр Демьянов возмутился тем, что демонтаж незаконных сооружений должен производиться за счет бюджетных денег. Он отметил, что это должна делать сама фирма, которая и установила конструкции. При этом, Андрея Кртова интересовал вопрос, сколько средств должен будет владелец стоянки компенсировать городу.

Чиновник отметил, что в городе существует практика, что сначала демонтировать конструкции просят самого владельца, но если этого не происходит, то снос незаконных конструкций производиться за бюджетные средства, а владелец потом компенсирует их.

При этом, член исполкома Сергей Станишевский предложил отложить данный вопрос, так как по его информации по данному участку идут судебные дела, однако вице-мэр Юрий Андриенко опроверг это.

— Я разговаривал с хозяевами этого «гаража». Они говорят, что у них есть какие-то разрешения, - сообщил Сергей Станишевский.

— Что значит хозяева? Там земля не оформлена! Хозяева чего? Вот этой сетки заборной? - возмущался Юрий Андриенко.

Директор юридического департамента также отметила, что никаких судебных процессов по данному объекту нет, ну или по крайней мере соответствующие документы не поступали в мэрию.

Вице-мэр Юрий Степанец решил уточнить, выделяли ли фирме этот земельный участок, на что Андрей Цымбал сообщил, что земельный участок под стоянку там не оформлен.

— Она самовольно стоит! И самовольно людей обилечивают, - подытожил главный архитектор Андрей Цымбал.

В итоге, проект решения поддержали 12 членов исполкома. Против был Сергей Станишевский, а Александр Трифонов и Андрей Кротов воздержались при голосовании.

Напомним, что в Николаеве хотят очистить рынок «Штрассе» от незаконных будок - главный архитектор предупредил о затяжном судебном процессе.