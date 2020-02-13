В США создали соцсеть, в которой у каждого пользователя появятся сотни тысяч подписчиков

В США создали новую соцсеть Botnet, в которой у каждого пользователя появляются сотни тысяч подписчиков. Но все эти фолловеры являются ботами.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Mashable».

После простой регистрации пользователю предлагают загрузить фотографию, которая вирусится среди ботов – они лайкают, восхищаются и шутят в комментариях. Вас там все любят, никто не пытается троллить (если вы сами этого не захотите), а любая фотография набирает сотни тысяч лайков.

«Например, фотография фигуры Трампа в полный рост с надписью «Женщины рулят», кепкой Make America Great Again и шарфом футбольного клуба Тоттенхэм набрала там 462 тысячи лайков. Боты даже комментируют, но чаще получается как у штурмовиков из Звездных войн – много и невпопад», - отмечает издание.

Приложение доступно только для iOS. Оно бесплатно, но за доллар можно докупить большее количество ботов, ботов-троллей или бота-отца, который будет шутить «батины шутки» – анекдоты и шутки со старыми, уже давно известными панчлайнами.

Разработчик приложения Билли Часен рассказал, что хотел использовать ботов для чего-то хорошего. Также он отметил, что Botnet не собирает информацию о том, что постят пользователи, а комментарии генерируются автоматически.

Напомним, что ранее в Киеве россияне организовали ботоферму, которую использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании.