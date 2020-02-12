В процессе оформления и передачи земли, - директор ритуальной службы сообщил, что в пригороде Николаева откроют новое кладбище

Иллюстрация Директор КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак сообщил, что предприятие на данный момент находиться в процессе оформления и передачи земельного участка под новое кладбище для Николаева в Новоодесском районе.

Об этом он рассказал во вторник, 11 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Мы в процессе оформления и передачи земли от сельсовета Баловного к нам. Также в процессе заключения договора с коммунальным предприятием по поводу землеустройства. Понимание есть (с руководством Новоодесского района – ПН), – проинформировал Александр Сагайдак.

Напомним, что экс-руководитель предприятия Михаил Трофанюк заявлял, что на городских кладбищах нет свободных мест и их лимит исчерпан. Юрий Гранатуров, который был на тот момент мэром города заявлял, что отказ от строительства городского кладбища на улице Херсонское шоссе – грубейшее нарушение закона. Помимо этого, весной 2016 года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.

Однако, возмущение местных жителей заставило власти отложить эту идею, а на тот момент новый мэр Николаева Александр Сенкевич и вовсе от нее отказался, заявив, что эти земли необходимо использовать под индустриальный парк, а не «хоронить» их под кладбище.

Позже стало известно, что кладбище может быть размещено возле микрорайона «Кульбакино». Однако во время общественных слушаний подавляющее большинство жителей микрорайонов «Кульбакино» и «Широкая балка» проголосовали за то, чтобы земля возле их микрорайонов была отдана не под кладбище, а под рекреационную зону, а кладбище участники слушаний предложили строить на Херсонском шоссе, 112 – на выезде из города перед поселком Полигон.