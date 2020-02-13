В Киеве вандала привлекли к общественным работам – он убирает мусор и отмывает перила

В Киеве 20-летний парень, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников, теперь привлечен к общественным работам.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

- Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его «сподвижников» оперативно. Наш 20-летний «недогерой» уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом, - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Парень привлечен к общественным работам на три недели – минимум по 3 часа ежедневно. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра «Жовтень»; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы за сутки порезали сидения в трех трамваях.