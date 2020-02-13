В Киеве вандала привлекли к общественным работам – он убирает мусор и отмывает перила

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

В Киеве 20-летний парень, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников, теперь привлечен к общественным работам.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

- Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его «сподвижников» оперативно. Наш 20-летний «недогерой» уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом, - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Парень привлечен к общественным работам на три недели – минимум по 3 часа ежедневно. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра «Жовтень»; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы за сутки порезали сидения в трех трамваях.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество