Чиновники снова вымогают деньги на вывоз мусора, но это не решает проблему, – депутат Невенчанный

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный считает, что очередное повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов, которое пытались принять члены исполнительного комитета Николаевского городского совета 12 февраля, никаким образом не решает мусорную проблему, а лишь усугубляет ее.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По его словам, в первую очередь нужно менять подход в сборе и переработке мусора.

– Мусор - это дешевое сырье, которое перерабатывать дешевле, чем добывать. А чиновники снова сегодня вымогали деньги на очередное повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов, но это не решает проблему. Потому что нет понимания элементарных вещей. Если бы город реализовал раздельный сбор мусора (отдельно: стекло, бумагу, металл, пластик и органические отходы) и проработал возможность переработки этих фракций мелкими предпринимателями, то тариф мог бы и уменьшится. А город стал бы чище, так как данные предприниматели сами бы гонялись за мусорным сырьем, - пишет Максим Невенчанный.

Он пишет, что необходим комплексный подход в решении проблемы.

– Это всё и называется - создать мусорную стратегию. Это нужно для того, чтобы понимать, куда идти и что делать дальше. Это «дорожная карта». Но нашим властям лучше деньги у населения вымогать. Они видят единственный выход в поднятии цены, но это не решение проблемы. Это только засасывание в эту яму дальше. Мы и дальше будем вкладывать средства в закапывание мусора, читай просто выбрасывать «стратегически важный ресурс». Вместо того, чтобы вкладывать средства в изменение подхода, - отмечает депутат.

При этом Максим Невенчанный добавляет, что выгода от таких действий вполне очевидна.

– Политические и финансовые дивиденды от внедрения новых решений очевидны. Осталось найти точки взаимовыгодного приложения сил и начинать движение к светлому безмусорному будущему. И мы навсегда забудем, что такое несвоевременный вывоз мусора и, что такое содержать за бюджетные деньги вывоз мусора, - считает Невенчанный.

Напомним, что ранее депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный уже призвал власти Николаева разработать «мусорную стратегию».