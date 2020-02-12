В аэропортах из-за коронавируса дежурят бригады медпомощи, - Минздрав

В аэропортах Украины в связи с угрозой распространения коронавируса дежурят бригады экстренной медицинской помощи.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, в украинских аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений. В частности, в международном аэропорту «Борисполь» дежурят две бригады медиков.

«Усиленная бригада медицинских пунктов в аэропортах. Закреплены за аэропортом «Борисполь», например, две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциального больного в госпитальную базу с инфекционным стационаром, с инфекционными боксами, позволяющими локализовать болезнь и не позволит распространиться на территории Украины», - пояснил он.

Напомним, что двое украинцев заболели коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.