В Китае изменили методологию подсчета больных с коронавирусом – их количество за сутки выросло на 15 тысяч

Китай изменил методологию подсчета больных коронавирусом COVID-19, в результате чего их количество за день выросло почти на 15 тысяч.

Об этом сообщает Bloomberg,

Теперь считают не только лабораторно подтвержденные случаи заражения, но и клинически - при помощи компьютерной томографии.

Из 14840 новых случаев в провинции Хубэй 13322 как раз попали в эту новую категорию. Остальные полторы тысячи - подтверждены лабораторно.

Количество умерших от коронавируса в Хубэе по сравнению с предыдущим днем выросло на 242 человека, из них 135 умерли до проведения лабораторной диагностики. Но за какой период времени считаются эти смерти, как отмечает Bloomberg, не понятно.

Общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 1350 человек, а зараженных - почти достигло 60 тысяч.

Напомним, что двое украинцев заболели коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.