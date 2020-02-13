«Я наизусть не помню»: Начальник управления здравоохранения ОГА не смог ответить на вопрос, сколько вакцин от бешенства есть на Николаевщине

В Николаевском управлении здравоохранения заверили, что вакцины против бешенства в области есть, но сколько, не помнят.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Павел Георгиев, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Георгиева, в Министерстве здравоохранения не сообщают в облгосадминистрации о том, сколько вакцин закупается.

— Министерство охраны здоровья не отчитывается нам, что оно закупает, как и так далее. Мы получаем из Министерства здравоохранения периодически приказы о распределении. Мы не знаем, сколько чего МОЗ закупает, - говорит Георгиев.

При этом начальник управления заверил, что вакцины от бешенства в области есть, но сколько, сказать не может.

— Это понятно, сколько у нас есть, я наизусть не помню, я вам в телефонном режиме или как-то через нашу пресс-службу дам ответ на этот вопрос, - добавил Павел Георгиев.

Напомним, 12 января в Николаевской области мужчина умер от бешенства. Заболевание проявилось через 3 месяца после укуса собаки и отказа пострадавшего от экстренной профилактики бешенства, что было единственным шансом на спасение.

В то же время, в управлении здравоохранения Николаевского городского совета отчитались, что во всех больницах Николаева есть вакцина против бешенства. Вакцина и процедура прививки являются бесплатными. В Госпотребслужбе, в свою очередь, заявили, что за 2019 год в Николаевской области официально зарегистрировали 33 случая бешенства у животных.