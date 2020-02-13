Другие экс-беркутовцы, обвиняемые по делу Майдана, также могут вернуться в Киев, - адвокат

Трое бывших беркутовцев, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, могут вернуться в Киев, но сейчас у них возникли проблемы с паспортами.

Об этом сообщил их адвокат Игорь Варфоломеев «Громадському радио».

Известно, что это касается Павла Аброськина и Сергея Зинченко, которые находятся сейчас в «ДНР», и Олега Янишевского, который находится в оккупированном Луганске.

- У Сергея Зинченко там фотография вообще — еще когда он получал паспорт в 16 лет. И он сейчас недействителен. И потом вопрос выезда — были сложности и у Сергея с Александром, — сказал адвокат.

Варфоломеев, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что у экс-беркутовцев действительно есть опасения того, что может произойти повторный арест. Этот же тезис подтвердил адвокат, осведомленный в вопросах обмена, Валентин Рыбин.

Правозащитники добавили, что Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которые уже вернулись в Киев, до обмена имели легкую меру пресечения – домашний арест, в отличие от других.

Варфоломеев также напомни, что все пять бывший представителей спецподразделения «Беркут» сознательно не хотели обмена, о чем и сообщали в зале суда. Адвокат добавил, что согласились на предложение они только в интересах государства.

- Было условие такое: или все, или никто, — отметил правозащитник.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-сотрудники «Беркута», которых по обмену отдали боевикам, вернулись в Киев, чтобы «добиться истины»

Как известно, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года — Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Также суд отменил домашний арест двоим другим экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство. Позже их обменяли и они уехали в "ЛДНР"