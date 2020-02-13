«Не слушай, тебя никто не заставляет, выйди отсюда»: Мэр Николаева поскандалил с таксистом на встрече по вопросу ремонта дорог

Скриншот с видео. Городской голова Николаева Александр Сенкевич на встрече с таксистами по поводу работы власти в вопросе ремонта дорог, поскандалил с одним из водителей, который пытался сорвать мероприятие.

Соответствующее видео опубликовал Денис Борисов на своей странице в Facebook.

Встреча проходила во вторник, 11 февраля, в гостинице «Raziotel Никотель». На видео заснята часть разговора мэра с таксистом. В начале видео Александр Сенкевич говорит таксисту по имени Дмитрий о том, что тот ему мешает и просит его покинуть мероприятие.



— Дмитрий, ты мне мешаешь, - заявил Александр Сенкевич. — Я не вам мешаю, - ответил ему Дмитрий. — Ты мне мешаешь, - продолжил мэр. — Возмущаться в конце будешь, - ответил ему мужчина. — Так не слушай, тебя никто не заставляет. Выйди отсюда, - обратился мэр к таксисту.

Позже мужчина заявил, что каждый год власть говорит одно и тоже про ремонт дорог, но по факту дорог как не было, так и нет уже лет 25.

— А по факту дороги где? 25 лет дороги не делаются, - заявил мужчина.

На это мэр Александр Сенкевич спросил у присутствующих, хотят ли они слушать этого человека, на что те ответили отрицательно и попросили своего коллегу «прекратить и дать послушать». Но мужчина все равно продолжил и отметил, что год назад общественники рисовали баллончиком на ямах, и добавил, что дороги это проблема Сенкевича. Другие же таксисты стали говорить ему, что все пришли послушать мэра. На что мужчина заявлял, что в этом нет смысла, ведь в городе все равно ничего не меняется, на что коллеги Дмитрия ответили, что мэр не может за все отвечать.

— Решаем, решаем, что мы решаем? – поинтересовался Дмитрий. —Та ты ничего не решаешь, ты даже не решаешь образование получить… - возмутился мэр. — У меня нет полномочий решать, были бы у меня ваши полномочия… - заявил Дмитрий. — Да если бы у тебя были полномочия, ты бы все ямы пообрисовывал. Максимум на что ты способен. Ты полномочия свои не можешь нормально реализовать в том, чтобы общаться нормально с людьми… Иди обрисуй, - продолжил мэр. — Мы вчера это слушали, год назад это слушали. Еще будем слушать… - возмущался Дмитрий.

В комментарии «Преступности.НЕТ» очевидцы, которые присутствовали на встрече отметили, что таксист, который спорил с мэром, изначально опоздал, начал провоцировать скандал и мешал проводить мероприятие. Также очевидцы отмечают, что мужчина был выпивший. В итоге, его вывели его же коллеги, после чего мероприятие продолжилось.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич на своей странице в Fаcebook опубликовал слайды из подготовленной для встречи презентации и написал пост, в котором отметил, что в адрес горсовета часто поступают жалобы по ремонту дорог, к которым юридически город не причастен.

«Например, проспект Героев Украины или мосты, которые обслуживает Служба автомобильных дорог. К этой же группе дорог относятся и участки возле железнодорожных переездов, в частности, переезд на Херсонском шоссе, о котором пишут журналисты. Их должны обслуживать подразделения «Укрзалізниці», - написал мэр.

На карте обозначили магистральные улицы, за которые ответственен город, а также дороги государственного значения, которые обслуживает Служба автомобильных дорог и все железнодорожные переезды, за которыми должна ухаживать «Укрзалізниця».

«Надеюсь, эта информация вам пригодиться. По крайней мере, будете знать, куда и в чей адрес обращаться с жалобами. Напоследок хочу добавить, что мы не открещиваемся от николаевских дорог, за которые несет ответственность Служба автомобильных дорог. Уже неоднократно я отмечал, что город готов финансировать проектную документацию на ремонт этих путей, но пока обратной связи от областных органов власти и территориальных служб мы так и не получили», - подытожил он.

Напомним, как в Николаеве асфальт на улице Садовой начал разрушаться уже спустя два месяца после ремонта. Изначально ДЖКХ огласил тендер на выбор подрядчика для ремонта улицы Садовой с предложением в 12 миллионов 850 тысяч гривен. Победителем выбрали ООО «Компания Евродор», которая согласилась работать за 12 миллионов 785 тысяч 750 гривен. Еще в торгах участвовало ЧП «Строительная фирма «Николаевавтодор» депутата горсовета Сергея Шульгача, которое предлагало сделать работы за 11 миллионов 320 тысяч гривен – это предложение отклонили из-за непредъявленных в срок документов.

«Компания Евродор» зарегистрирована в Доманевке. Ее владельцем с июля 2019 года является Поборознюк Наталья Владимировна. Директор - Мхитарян Игорь Оганнесович.

Стоит добавить, что с момента подписания договора ДЖКХ подписал с «Компанией Евродор» четыре дополнительных соглашения о снижении стоимость работ. Последний такой договор подписан 10 января и в нем указана конечная сумма в размере 9 миллионов 644 тысячи гривен.

В частности, полиция открыла и расследует возможное хищение денег чиновниками департамента ЖКХ и фирмой-подрядчиком при ремонте улицы Садовой, на который выделили более 12 миллионов гривен.