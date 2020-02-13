В Николаеве пьяная мать избила 10-летнего сына – ребенок боялся возвращаться домой и оказался в центре реабилитации

В Николаеве пьяная мать избила своего десятилетнего сына , и ребенок отказывается возвращаться домой и просил соответствующие службы о помощи.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

Вечером 10 февраля в полицию поступило сообщение об избиении 10-летнего ребенка пьяной матерью. По прибытии на вызов патрульных полицейских с матерью была проведена беседа. Но из-за страха повторного избиения ребенок оставаться дома на ночлег отказался и пошел к соседям.

На следующий день об инциденте уведомили службу по делам детей администрации Центрального района. Специалисты выехали на проверку бытовых условий проживания семьи и проведения разъяснительной беседы с родителями. Выехав на место проживания было выяснено, что дома никого нет. По словам соседей, женщина пошла к друзьям, которые имеют сомнительную репутацию – с ними женщина продолжила употреблять алкоголь. Сведений о том, где в это время находился мальчик не было.

Представители службы и ювенальной полиции Центрального отдела полиции нашли ребенка на улице грязного, голодного и с явными признаками избиения в виде синяков и царапин. Мальчик попросил защиты и категорически отказался возвращаться домой.

Специалисты службы оформили акт на найденного ребенка и поместили его в коммунальное учреждение «Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей», где мальчику будет оказана медицинская и психологическая помощь

Сейчас сотрудниками полиции проводится работа по привлечению к ответственности женщины за избиение сына. В дальнейшем будет решаться вопрос о целесообразности пребывания ребенка в семье.