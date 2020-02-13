Укрпочта из-за коронавируса прекратила прием посылок из Китая

С 12 февраля «Укрпочта» приостановила доставку посылок из Китайской Народной Республики.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, передает Укринформ.

В компании заявили, что запретов от Всемирной организации охраны здоровья или Всемирного почтового союза, касающихся вывоза почты из КНР, нет. Однако возникла проблема с авиаперевозками из-за значительного сокращения рейсов.

В пресс-службе отметили, что посылки, которые были приняты до 11 февраля, будут доставлены. Однако сроки доставки могут быть изменены.

Напомним, что двое украинцев заболели коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.