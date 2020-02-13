На Николаевщине 72% медицинских учреждений компьютеризированы – 16 больниц из 41-й подали заявки в Нацслужбу здоровья

В Николаевской области 72% медицинских учреждений на данный момент компьютеризированы, 16 больниц из 41-й отправили заявки в Национальную службу здоровья Украины для заключения контракта.

Об этом сообщили в четверг, 13 февраля, в ходе брифинга с представителями НСЗУ и руководством Николаевской облгосадминистрации.

Директор Южного межрегионального департамента НСЗУ Елена Теряева

На сегодняшний день 87% медицинских учреждений готовы для заключения контракта с Национальной службой здоровья Украины. По словам директора Южного межрегионального департамента Нацслужбы Елены Теряевой, для заключения контракта необходимо, чтоб учреждение Елена Теряева было автономизировано, то есть стало некоммерческим, компьютеризированным и подключенным к Единой электронной системе НСЗУ.

— Мы оценивали готовность учреждения здравоохранения Николаевской области по соответствующим критериям – это автономизация, компьютеризация, присоединение к электронной системе здравоохранения. То есть, подача информации о лицензиях, физическом лице, о медицинских работниках. Это более технический вопрос. Это присоединение к электронной системе здравоохранения, - рассказала Елена Теряева.

В свою очередь, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли отметил, что в Николаевской области процесс идет быстрыми темпами, поэтому область занимает в этом направлении лидирующие позиции. На сегодняшний день автономизацию прошли 25 медучреждений, созданы 20 некоммерческий медицинских предприятий. Обеспечены компьютерами 72% медучреждений. Подключены к Единой электронной системе 94%. А 16 учреждений из 41-го уже Александр Трайтли подали заявки на заключение контракта с Национальной службой.

— На сегодня у нас уровень компьютеризации составляет 72%. Сравнительно с первым декабря, когда это было 32% , мы активно увеличиваем уровень компьютеризации. Подключение к системе у нас составляет 94%. 6% - это вообще очень незначительный показатель, который мы в текущем режиме закроем в ближайшее время. С 10 февраля началось контрактирование, сегодня 12 февраля, уже 16 учреждений подали свои заявки на контрактирование с Национальной службой здоровья, - отметил Александр Трайтли.

Отметим, медицинское учреждение заключает контракт с Национальной службой здоровья для того, чтоб обеспечить пациента своего учреждения необходимым пакетом бесплатных услуг – медицинских гарантий. Оплачивать эти услуги будет Национальная служба здоровья. На это из Государственного бюджета на всю Украину на 2020 год выделено 72 миллиарда гривен.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, Кабинет министров своим распоряжением отменил действие всех предыдущих распоряжений, которые регулировали создание госпитальных округов в Украине.