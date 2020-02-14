Министерство культуры хочет оцифровать украинское музыкальное наследие, чтобы часть произведений не были утеряны

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

- Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором бы была собрана и доступна для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую ​​платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались во время обучения в художественных школах или в высшей школе, - отметила заместитель министра Ирина Подоляк.

Сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.

- Они недоступны тем, кому нужны. Бумага изнашивается, и мы можем потерять это наследие навсегда, а люди должны знать и слушать эти произведения, - отмечает Ирина Подоляк.

Решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат – путем как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий.

Напомним, что ранее парижские музеи выложили в открытый доступ 100 тысяч произведений искусства.