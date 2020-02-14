Министерство культуры хочет оцифровать украинское музыкальное наследие, чтобы часть произведений не были утеряны

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Министерством цифровой трансформации планирует провести оцифровку украинского музыкального наследия.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
- Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором бы была собрана и доступна для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались во время обучения в художественных школах или в высшей школе, - отметила заместитель министра Ирина Подоляк.
Сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.
- Они недоступны тем, кому нужны. Бумага изнашивается, и мы можем потерять это наследие навсегда, а люди должны знать и слушать эти произведения, - отмечает Ирина Подоляк.
Решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат – путем как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий.
Напомним, что ранее парижские музеи выложили в открытый доступ 100 тысяч произведений искусства.