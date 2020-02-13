В Минздраве заявили, что перезапустили реформу создания госпитальных округов из-за заполитизированного процесса

Госпитальные округи решили сократить из-за того, что процесс их создания и работы стал заполитизирован.

Об этом во время брифинга в Николаевской облгосадминистрации 13 февраля заявил эксперт Офиса реформ Министерства здравоохранения Матвей Хренов, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, Кабинет Министров в конце 2019 года отменил свое постановление о создании госпитальных округов и выдал новое. В Николаевской области создали один округ – Николаевский.

По словам Матвея Хренова, решение об отмене создания нескольких округов в области было продиктовано тем, что ранее их создание было заполитизированным.

— На самом деле, это было правильное решение. Я не знаю, как это происходило в вашем регионе, в большей части страны госпитальные советы оказались неспособными даже с точки зрения консультации своей сети по вопросам развития. Они даже не смогли создать совещательные органы этих советов из-за того, что началось очень… Ну это был заполитизированный процесс. Это было правильное решение, потому что реформировать работающую сеть намного лучше, когда эта сеть большая и учитывает большое количество случаев, чем пять-шесть на область, - сказал Матвей Хренов.

Эксперт отметил, что теперь формат новых округов является более управляемым и контролируемым.

Напомним, в Николаевской области создали госпитальный совет Николаевского госпитального округа.