Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний японец

Японца Читцуцу Ватанабе признали самым старым мужчиной в мире, ему исполнилось 112 лет и 344 дня.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на сайт мировых рекордов Гиннеса.

Ему вручили официальное подтверждение в доме престарелых в Нигати, где он сейчас проживает.

Читцуцу родился 5 марта 1907 года в Нигати. В 18 лет Читцуцу женился на Митсуи в Тайване, и там родились четверо из пяти их детей. Он также был военнослужащим до конца Тихоокеанской войны в 1944 году.

После войны Читцуцу вернулся в родной город Нигати. Там он до пенсии работал в сельскохозяйственном офисе, филиале офиса префектуры Нигати. После выхода на пенсию Читцуцу он построил с сыном новый дом для семьи. Возле дома он выращивал фрукты и овощи до 104 лет. Он также создавал бонсаи, пока не переехал жить в дом престарелых. В интервью местной газете в январе 2019 года Читцуцу рассказал, что секрет его долголетия заключается в том, чтобы не гневаться и держать улыбку на лице.

В доме престарелых он продолжает выполнять упражнения, составляет оригами, занимается математикой и каллиграфией.

Напомним, что в 2019 году николаевские пенсионеры отметили «железную» свадьбу – они прожили вместе 65 лет.