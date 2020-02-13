Начальник Службы автодорог Николаевщины так и не смог объяснить причину отмены девяти тендеров на содержание дорог на ₴100 миллионов

Глава Службы автомобильных дорог Украины в Николаевской области Владислав Невеселый так и не предоставил информацию о том, почему в Службе отменили девять тендеров на содержание дорог в общей сложности почти на 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Еще до публикации новости об отмене тендеров корреспондент «Преступности.НЕТ» пытался взять комментарий у Владислава Невеселого. По телефону он ответил, что информация на работе, и обещал перезвонить. Через несколько часов, так и не дождавшись звонка, корреспондент позвонил еще раз, но начальник САД не взял трубку.

Позже корреспондент «Преступности.НЕТ» встретил Владислава Невеселого в Николаевской облгосадминистрации, где начальник САД сообщил, что торги будут «обобщаться», однако официального комментария и большего пояснения так и не дал, пообещав сделать это позже.

Отметим, все девять тендеров, которые были опубликованы в системе ProZorro, были начаты в январе 2020 года. Это содержание и эксплуатация таких трасс, как Н-24, Т-15-10, Т-15-07 и других. По четырем из них успели провести аукционы, где даже выбрали предварительных победителей. В итоге, все торги были отменены в один день - 7 февраля. Причина - «отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг».

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила семь договоров на эксплуатацию дорог на общую сумму 19,6 миллионов гривен с ООО «София-Гранит», владельцем которой является народный депутат Украины Игорь Негулевский.