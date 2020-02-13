«Потуги» будущих оппонентов на выборах»: мэр Николаева прокомментировал конфликт с таксистом и показал другое видео этой перепалки

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал конфликт с таксистом во время одной из встреч, сообщив, что думал, будто его «сложно вывести из равновесия, но что-то пошло не так».

Об этом Сенкевич сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав также более полное видео конфликта.

Как известно, ранее в соцсети появились видео, как Александр Сенкевич на встрече с таксистами 11 феврала по поводу работы власти в вопросе ремонта дорог, поскандалил с одним из водителей, который пытался сорвать мероприятие.

«Я думал, что за 4 года на должности меня трудно удивить провокациями и вывести из равновесия, но что-то пошло не так. Запланированная постановка или ситуационная импровизация - сложно сказать. В любом случае, «потуги» будущих оппонентов на выборах втянуть меня в скандал с каждым разом становятся все более низкосортными и примитивными», – написал мэр.

Он отметил, что коллеги его оппонента сами же вывели из зала конфликтного мужчин, и после этого его дискуссия с таксистами продолжилась в мирном русле. Как написал Сенкевич, он обсудил ряд предложений, которые намерен внедрять в деятельность мэрии.

Напомним, что городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил, что начнет ативную избирательную кампанию с момента, когда объявят выборы.