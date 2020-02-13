«Сейчас все зависит от САДа», - николаевский бизнесмен Чайка о строительстве японского моста через Южный Буг

Николаевский бизнесмен Владислав Чайка заявил, что японская компания JICA прислала проект кредитного договора по строительству японского моста через реку Южный Буг и теперь «Служба автомобильных дорог» до 14 февраля должна закончить ревизию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и передать все данные «Укравтодору».

Об этом Владислав Чайка рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что 12 февраля, Владислав Чайка принял участие в совещании, которое провела заместитель Министра Министерства инфраструктуры Украины Наталья Форсюк, на котором также обсуждался вопрос о строительстве моста в Николаеве.

— Мы подобрались уже к решению вопроса по строительству моста так близко, как никогда ранее. Японская сторона уже прислала проект кредитного договора. И теперь министерство инфраструктуры и министерство экономики будет решать те нюансы, которые касаются конкретно договора – это цифры, обязательства и так далее, - сообщил Владислав Чайка.

По его словам, кредит дают на 40 лет под 0,1% годовых, из которых 12 лет – льготный период, когда будут выплачивать только проценты. Мост будет на балансе «Укравтодора» и они будут выстраивать план погашения кредита.

Также Владислав Чайка сообщил, что погасить кредит можно двумя способами: сделав проезд по мосту платным, и тогда погасить кредит удастся быстрее, чем за 40 лет, или сделать проезд по нему бесплатным, но тогда процесс погашения кредита растянется на дольше.