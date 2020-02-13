«Сейчас все зависит от САДа», - николаевский бизнесмен Чайка о строительстве японского моста через Южный Буг

Николаевский бизнесмен Владислав Чайка заявил, что японская компания JICA прислала проект кредитного договора по строительству японского моста через реку Южный Буг и теперь «Служба автомобильных дорог» до 14 февраля должна закончить ревизию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и передать все данные «Укравтодору».
Об этом Владислав Чайка рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».
Ранее сообщалось, что 12 февраля, Владислав Чайка принял участие в совещании, которое провела заместитель Министра Министерства инфраструктуры Украины Наталья Форсюк, на котором также обсуждался вопрос о строительстве моста в Николаеве.
— Мы подобрались уже к решению вопроса по строительству моста так близко, как никогда ранее. Японская сторона уже прислала проект кредитного договора. И теперь министерство инфраструктуры и министерство экономики будет решать те нюансы, которые касаются конкретно договора – это цифры, обязательства и так далее, - сообщил Владислав Чайка.
По его словам, кредит дают на 40 лет под 0,1% годовых, из которых 12 лет – льготный период, когда будут выплачивать только проценты. Мост будет на балансе «Укравтодора» и они будут выстраивать план погашения кредита.
Также Владислав Чайка сообщил, что погасить кредит можно двумя способами: сделав проезд по мосту платным, и тогда погасить кредит удастся быстрее, чем за 40 лет, или сделать проезд по нему бесплатным, но тогда процесс погашения кредита растянется на дольше.
— Сейчас все зависит от САДа, они должны сделать сравнительную характеристику ТЭО, которое было ранее и нового ТЭО, и объявить тендер. Срок ревизии ТЭО до 14 февраля. Японцы дали конкретные предложения, что должно быть в этом ТЭО. Они должны это посмотреть и адаптировать, и передать до 14 февраля «Укравтодору» на утверждение. Потом «Укравтодор» возвращает все САД и они объявляют тендер. Деньги на тендер – 10 миллионов – забиты в Госбюджете, - добавил Владислав Чайка.
Как известно, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».
Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.
В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.
В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.
В марте 2019 года бывший тогда Президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий, будучи с рабочим визитом в Николаеве, сообщил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.
Позже стало известно, что Украина не передала японской компании «JICA» свои решения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве.
Также, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году можно начать лишь проектирование японского моста, но никак не строительство.
Напомним, что ранее николаевский бизнесмен Чайка в составе правительственной делегации посетил Японию – обсуждали и строительство моста через Южный Буг.
Позже Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») написал обращение к народным депутатам Украины относительно строительства «японского моста» в Николаеве.
А 22 января в Министерстве инфраструктуры Украины прошло совещание, на котором решился вопрос с финансированием изготовления проекта по строительству японского моста в Николаеве через реку Южный Буг.