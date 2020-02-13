В Николаеве полиция проверила, как уступают дорогу «скорой» – только один водитель не пропустил медиков

В Николаеве 13 февраля патрульные проверяли, как водители пропускали карету скорой медицинской помощи со спецсигналами.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Как показала отработка, в основном водители, увидев в зеркало заднего вида маячки и услышав звуковые сирены, пытались как можно быстрее предоставить дорогу оперативному транспорту. За несколько часов только один водитель не предоставил дорогу и не обеспечил беспрепятственный проезд скорой помощи, за что и был привлечен к административной ответственности. Еще с несколькими водителями патрульные провели профилактические беседы. За это нарушение предусмотрен штраф в сумме 510 гривен.

Напомним, что ранее на Николаевщине водителя «маршрутки» за вождение с фальшивыми правами оштрафовали на 510 гривен.