В Минцифре показали возможный дизайн паспорта в смартфоне

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Об этом он написал в Facebook и опубликовал фото.

«С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций). Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховский мы долго обсуждали дизайн паспорта... Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту! Отец дизайна - Владимир Смирнов», - написал Федоров.

Он также отметил, что как и для водительских удостоверений, для электронных паспортов будет действовать QR-код, по которому можно проверить подлинность документа.

Напомним, что в Украине с 5 февраля доступен новый сервис - привязка квалифицированной электронной подписи (КЭП) на паспорт в форме ID-карты.