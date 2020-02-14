Хозсуд отказался признать недействительным аукцион по продаже судостроительного завода «Океан»

Хозяйственный суд Николаевской области в пятницу, 14 февраля, отказал в удовлетворении иска о признании недействительным аукцион по продаже имущественного комплекса ПАО «НСЗ «Океан».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной.

Иск с требованием признать результаты аукциона недействительными и продажу судостроительного завода фирме «АННОНА» подали несколько юрлиц, которых связывают с бизнесменом Игорь Игнатовым. Речь идет о таких компаниях, как кипрский «Пойзантер Холдингз ЛТД», «Бельмонт Индастриз ИНК.», ООО «Океан-Судоремонт».

14 февраля судья Татьяна Давченко огласила решение, которым отклонила полностью требования истцов.

Напомним, что 13 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом.

После этого, ряд местных николаевских политиков и нынешний собственник предприятия принялись критиковать этот шаг, заявляя, что это приведет к остановке работы завода. Вступился за завод бизнесмена Капацины и мэр Николаева Александр Сенкевич, который попросил Баканова, Рябошапку и Богдана «не мешать» инвестору.

В свою очередь, губернатор Николаевщины Александр Стадник встретился с Генпрокурором Рябошапкой по вопросу николаевского завода «Океан, после чего, не раскрывая подробностей встречи, заявил, что поддерживает вопрос об аресте имущества ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

В Офисе генерального прокурора Украины, после ажиотажа вокруг ареста целостного имущественного комплекса Судостроительного завода «Океан», решили разъяснить нюансы принятого Печерским судом решения, подчеркнув, что наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам.