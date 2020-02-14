Губернатор Стадник поблагодарил СМИ за то, что не поставили о нем очередной «фейк»

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник поблагодарил СМИ, которые не воспользовались фейковым документом якобы за его подписью, под названием «Отчет о проведении президентской программы LIFT на Николаевщине».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, губернатор отметил, что «в сегодняшнем обществе распространение информации происходит бешеными темпами, настолько стремительными, что иногда невозможно отделить правду от лжи».

«Телевидение, радио, интернет-издания, социальные сети, теперь к этому списку добавились и группы и каналы во всякого рода мессенджерах. И все чаще этими инструментами пользуются лица и группы влияния оппозиционной направленности, намеренно обманывая людей ради удовлетворения собственных политических интересов», - написал Александр Стадник.

В частности он отметил, что сопротивление, которое эти люди оказывают действующей власти, пытаясь дискредитировать программы, проекты, инициативы Президента Украины и Правительства вызывает только презрение.

«Я задаюсь вопросом, неужели они (те лица и группы влияния) действительно настолько ненавидят украинцев, что готовы на все, лишь бы люди никогда не стали жить лучше?» - интересуется губернатор.

Александр Стадник заявил, что «программа LIFT Президента Украины Владимира Зеленского - совершенно новый подход к формированию органов государственной власти» и основы этой программы исключают такое понятие, как «кумовство» при наборе кандидатов на должности госуправления. Таким образом отбор проходит честно и прозрачно, опираясь на профессиональные качества кандидатов на инновационное видения не зашорено привычками «профессиональных» госслужащих.

«Тот «документ» за якобы моей подписью, который распространили в Телеграмм каналах сторонники обнищания и тотального предательства, доказывает, что они до дрожи боятся реальных изменений в стране вообще и Николаевской области в частности. Спасибо Николаевским СМИ, которые сразу распознали фейк и не пустили это в широкие массы», - написал глава Николаевской ОГА.