Губернатор Стадник поблагодарил СМИ за то, что не поставили о нем очередной «фейк»

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник поблагодарил СМИ, которые не воспользовались фейковым документом якобы за его подписью, под названием «Отчет о проведении президентской программы LIFT на Николаевщине».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, губернатор отметил, что «в сегодняшнем обществе распространение информации происходит бешеными темпами, настолько стремительными, что иногда невозможно отделить правду от лжи».
«Телевидение, радио, интернет-издания, социальные сети, теперь к этому списку добавились и группы и каналы во всякого рода мессенджерах. И все чаще этими инструментами пользуются лица и группы влияния оппозиционной направленности, намеренно обманывая людей ради удовлетворения собственных политических интересов», - написал Александр Стадник.
В частности он отметил, что сопротивление, которое эти люди оказывают действующей власти, пытаясь дискредитировать программы, проекты, инициативы Президента Украины и Правительства вызывает только презрение.
«Я задаюсь вопросом, неужели они (те лица и группы влияния) действительно настолько ненавидят украинцев, что готовы на все, лишь бы люди никогда не стали жить лучше?» - интересуется губернатор.
Александр Стадник заявил, что «программа LIFT Президента Украины Владимира Зеленского - совершенно новый подход к формированию органов государственной власти» и основы этой программы исключают такое понятие, как «кумовство» при наборе кандидатов на должности госуправления. Таким образом отбор проходит честно и прозрачно, опираясь на профессиональные качества кандидатов на инновационное видения не зашорено привычками «профессиональных» госслужащих.
«Тот «документ» за якобы моей подписью, который распространили в Телеграмм каналах сторонники обнищания и тотального предательства, доказывает, что они до дрожи боятся реальных изменений в стране вообще и Николаевской области в частности. Спасибо Николаевским СМИ, которые сразу распознали фейк и не пустили это в широкие массы», - написал глава Николаевской ОГА.
«А в отношении лиц, которые придумали такой «умный ход», что ж, пусть врут, пусть бесятся от своего бессилия, а мы продолжим работать для людей. Наша цель - не достижения на бумажке и не восхваление на каждом шагу, а реальный результат, который оценят обычные люди, а не политики или медиа», - подытожил он.