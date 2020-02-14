Кассационный суд подтвердил, что по делу экс-директора «Николаевского облавтодора» смоделировали получение взятки с агентом-провокатором

Коллегия судей Кассационного Уголовного суда подтвердила, что по делу относительно экс-директора ГП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко, которого обвиняли в получении взятки, был привлечен агент-провокатор, а получение взятки было смоделировано.

Соответствующее определение суда на своей странице в facebook опубликовал его адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, согласно данным следствия, Вячеслав Шуличенко, только-только вступив в должность начальника «Николаевского облавтодора» летом 2016 года, требовал от фирмы-подрядчика, выполнявшей ремонт одной из дорог в Николаевской области, 400 тысяч гривен в качестве «отката» за предоставленную возможность работать на бюджетном подряде.

Заводский районный суд Николаева в 23 ноября 2018 года оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко. Также оказалось, что заявление на Шуличенко подали в полицию еще за 19 дней до его назначения на должность. В январе 2019 года прокуратура подала апелляцию на этот приговор суда. Апелляционный суд оставил в силе приговор относительно Вячеслава Шуличенко, которым его оправдали после обвинения в получении взятки. В феврале 2020 года Кассационный уголовный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на оправдательный приговор относительно экс-директора ГП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко.

Стоит отметить, что уголовное производство относительно Шуличенко инициировал зампрокурора области Степан Божило. Самой передачи незаконного вознаграждения зафиксировано не было и в рамках производства не было найдено никаких денег.

«... Кроме того, ОСОБА_2 неоднократно привлекался правоохранительными органами и участвовал как заявитель или свидетель в различных, в том числе аналогичных, уголовных производствах», – привел Тимошин из определения.

«Учитывая вышеизложенное суд пришел к обоснованному выводу о моделировании правоохранительными органами преступления, инкриминируемого ОСОБА_1, с использованием ОСОБА_2 как агента-провокатора».

«Ссылка в кассационной жалобе прокурора на то, что суд апелляционной инстанции не проверил приведены в его апелляционной жалобе доводы о подследственности уголовного производства и не дал на них ответы в своем постановлении, не влияют на законность судебного решения об оставлении без изменения оправдательного приговора в отношении ОСОБА_1 поскольку в его основе лежит наличие провокации совершения преступления, что является недопустимым».

Также стоит напомнить, что адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

В итоге Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по фактам подготовки заместителем прокурора Николаевской области Степана Божило к провокации взятки судье Заводского районного суда.