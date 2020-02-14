С 17 февраля большинство школ Николаева возобновят учебный процесс

В Николаеве с 17 февраля большинство учебных заведений восстанавливают образовательный процесс после карантина.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.

Речь идет об учреждениях общего среднего образования № 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46 , 52, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 65, гимназиях 3, 4, экономических лицеях № 1, 2, морском лицее, СНВК.

При этом, УОСН № 13, 44, 48 до сих пор остаются приостановленными за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что 13 февраля учебный процесс возобновили в 16 николаевских школах.