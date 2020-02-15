Ученые зафиксировали в Антарктике рекордную температуру, которая поднялась почти до +21 градуса

Ученые из Бразилии впервые за всю историю наблюдений зафиксировали в Антарктике (южной полярной области земного шара) температуру воздуха на уровне 20,75°C.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «The Guardian».

Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным».

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

Отмечается, что эти данные еще должны быть подтверждены Всемирной метеорологической организацией, но они согласуются с более широкой тенденцией на полуострове и близлежащих островах.

Ранее 6 февраля аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений – с 1961 года. Плюс 18,3°C было на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северном краю Антарктического полуострова.