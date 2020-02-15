В Николаеве у здания облсовета проходит митинг работников завода «Океан» против «рейдерского захвата»

В Николаеве, в субботу, 15 февраля, у здания Николаевского областного совета проходит митинг работников судостроительного завода «Океан».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Печерский районный суд Киева 13 декабря удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом. Позже, в ОГП пояснили, что решение об аресте «Океана» «не запрещает пользоваться и владеть имуществом».

На протест собрались несколько сотен человек. Кроме рабочих, на митинг пришел также городской голова Александр Сенкевич, который вместе с другими встал на сцене, бизнесмен Василий Капацина, депутат Елена Киселева. Митингующие держат в руках плакаты с надписями «Владимир Зеленский, защитите украинский «Океан», «Каждый отдельно – капля, а вместе мы – «Океан», «Зеленский, Николаев голосовал не за это».

Главное требование митингующих к Президенту Владимиру Зеленскому – прекратить «рейдерский захват» предприятия «Океан». Со сцены звучат фразы о защите не столько завода, сколько его руководства. В письме к Зеленскому отмечают, что руководство Офиса Президента ввели в заблуждение бизнесмен Игорь Игнатов, прокуроры Офиса Генпрокурора Александр Билоус и Сергей Гончаренко, а также нардеп от «Слуги народа" Вячеслав Медяник.

Отметим, что митинг хорошо подготовлен – возле лестницы поставили сцену со стендом, у «ведущего» протеста Игоря Воронцова «вокальный» микрофон, закрепленный за ухом. Работники завода, которым передают слово, читают речь с листа.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что мы созданы для того, чтобы строить суда и корабли.

«Конечно, сейчас можно много говорить о том, что мы должны развивать судостроение. Каким образом сегодня государство развивает судостроение? Единственный способ помочь - это не мешать. (...) Сегодня рейдерство переросло на новый уровень. Президента выбрали для того, чтоб сказать: "Мы против того, что было раньше". Мы за все новое, за все хорошее, для того, чтобы развивалась наша страна. Президент сегодня не видит, что за его спиной происходят такие события. Я уверен, если он возьмет лично под контроль данную ситуацию, то можно эту ситуацию «разрулить» и дать возможность развивать наш завод», - выступил мэр.

Также мэр отметил, что бизнесмен Капацина провел «титаническую работу», управляя заводом «Океан».

Напомним, ранее глава общественной организации «Центр политических исследований" Андрей Сенченко разбирался в ситуации с арестом имущества завода «Океан».

Напомним, 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной.

Ранее, нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что стороны, ведущие борьбу за николаевский судостроительный завод «Океан», «достойны» друг-друга, но во всей этой истории присутствуют интересы государства, поэтому нужно чтобы правоохранительные органы посмотрели, как происходила покупка завода, кто именно и какие юридические претензии предъявлял и каким образом они (претензии, - ред.) потом «рассосались». Там точно есть какой-то состав преступления, это понятно, но кто из них прав, а кто виноват, очень тяжело выяснить.